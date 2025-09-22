Rīgā ievērojami palielinājies darījumu skaits ar dzīvokļiem jaunajos projektos – tā liecina uzņēmuma "Arco Real Estate" jaunākais pārskats par galvaspilsētas jauno dzīvokļu tirgu.
Šī gada pirmajos sešos mēnešos darījumu bijis teju uz pusi vairāk (46%) nekā pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos. Turklāt darījumu skaits audzis gan Rīgas mikrorajonos, gan Rīgas centrā.
Rīgas centrā un mikrorajonos visvairāk darījumu noslēgti cenu robežās no 100 000 līdz 150 000 eiro. Rīgas centrā tie bija lielākoties nelieli (39 līdz 61 m2 platībā) divistabu dzīvokļi gan gadsimta sākumā, gan pirms dažiem gadiem uzbūvētajos namos. Visvairāk šādi dzīvokļi iegādāti Ģertrūdes ielā 65 – jaunuzceltajā projektā "Ģertrūdes kvartāls", kur viena kvadrātmetra cena pārsniedza 3000 eiro.
Savukārt Rīgas mikrorajonos cenu robežās no 100 000 līdz 150 000 eiro visvairāk dzīvokļu iegādāti Zemaišu ielā 15 – jaunuzceltajā projektā "Mārpagalmi". Darījumi šajā projektā notika galvenokārt ar nelieliem divu un triju istabu dzīvokļiem (vidējā platība – 58 m2).
Dzīvokļi kļūst dārgāki
Strauji augot dzīvokļu pieprasījumam, gan galvaspilsētas centrā, gan mikrorajonos sarucis to piedāvājums, kas savukārt izraisa cenu kāpumu. Šī gada vidū Rīgas mikrorajonos jaunos dzīvokļus piedāvāja vidēji par 2226 eiro kvadrātmetrā. Bet Rīgas centrā viena kvadrātmetra vidējā cena sasniedza jau 2988 eiro.
Aizvadītajos piecos gados Rīgas mikrorajonos jauno dzīvokļu cenas palielinājušās par 41%. 2023. gadā visvairāk dzīvokļu darījumu noslēgti cenu robežās no 2200 līdz 2400 eiro par kvadrātmetru, 2024. gadā – no 2000 līdz 2600 eiro par kvadrātmetru. Bet šogad Rīgas mikrorajonu jaunbūvēs darījumu raksturīgā cena jau bija no 2200 līdz 2600 eiro par kvadrātmetru. Piemēram, jaunbūvē Rīgā, Ropažu ielā 16, dzīvokļu pirkumu cenas svārstījās no 2600 līdz 2800 eiro par kvadrātmetru. Dārgākie darījumi šajā projektā jau sasniedza 3000 eiro par kvadrātmetru. Savukārt jauno dzīvokļu projektā "Moho Garden" Rīgā, Mežezera ielā 6, viena kvadrātmetra cena sasniedza 3400 eiro. Par šādu cenu pircēji iegādājās divu un triju istabu dzīvokļus ap 60 kvadrātmetru platībā. Pats dārgākais darījums par gandrīz 3500 eiro kvadrātmetrā reģistrēts jauno dzīvokļu projektā "Moho Garden" – Mežaparkā, Mirdzas Ķempes ielā.
Salīdzinājumā ar sērijveida dzīvokļu vidējo cenu, kas šī gada augustā pieauga līdz 863 eiro par kvadrātmetru, jaunbūvēs dzīvokļi maksā divas līdz trīs reizes dārgāk nekā dzīvokļi padomju laikos celtajos namos. Kaut arī cenas atšķiras ievērojami, pircēji dod priekšroku jaunajiem dzīvokļiem, kas labiekārtojuma, dažādu ērtību un uzturēšanas izdevumu ziņā nav salīdzināmi ar dzīvokļiem padomju laika sērijveida namos.
Rīgas centrs – allaž pats dārgākais
Rīgas centra jaunbūvēs dzīvokļu cenas svārstījās no 1800 līdz 3000 eiro par kvadrātmetru. Šogad šajās cenu robežās noslēgti vairāk nekā puse (55%) darījumu. Cenu robežās no 2200 līdz 2600 eiro par kvadrātmetru dzīvokļi iegādāti jau pieminētajā "Ģertrūdes kvartālā" – Ģertrūdes ielā 65, kā arī jaunajos namos Skanstes ielas apkaimē. Cenu robežās no 2600 līdz 3000 eiro par kvadrātmetru nopirkti dzīvokļi arī gadsimta sākumā uzceltajā ēkā Ernesta Birznieka-Upīša ielā 20A. No 3000 līdz 3400 eiro par kvadrātmetru maksāja dzīvokļi uzņēmuma "Merks" jaunbūvēs "Viesturdārzs". Centra jaunajos projektos seši dzīvokļi nopirkti arī par cenu, kas pārsniedz 4000 eiro par kvadrātmetru. Pats dārgākais darījums par gandrīz 5400 eiro kvadrātmetrā reģistrēts namā Lāčplēša ielā 11.
Populāri pirkumi "uz papīra"
Kāpēc šogad strauji audzis pieprasījums pēc jaunajiem dzīvokļiem?
"Ceļoties Eiropas Centrālās bankas likmēm, jauno dzīvokļu tirgū bija iestājies apsīkums," atbild uzņēmuma "Arco Real Estate" valdes locekle un Dzīvojamā fonda pārdošanas nodaļas vadītāja Ieva Jansone. "Sevišķi dramatiski tas izpaudās pagājušā gada sākumā. Kaut arī pieprasījums pēc dzīvokļiem un banku hipotekārajiem kredītiem saruka ievērojami, jaunu dzīvojamo namu būvniecība pavisam neapstājās. Iznākumā šogad pirmo reizi pilnīgi pabeigtu jauno dzīvokļu tirgū bija ievērojami vairāk nekā aizvadītajos gados, kad pircēji aizrunāja tos lielākoties vēl neuzbūvētus. Tiklīdz Eiropas Centrālā banka paziņoja par procentu likmju samazinājumu, jauno dzīvokļu tirgus atdzīvojās. Dzīvokļu pircēji jutās drošāki, uzņemdamies tādas kredītu saistības, kuras spēj izpildīt. Aizvadītajos gados pircēji rezervēja dzīvokļus, ja redzēja, ka tos jau būvē. Bet pašlaik populāri ir pirkumi "uz papīra", proti, pircējs samaksā avansā par dzīvokli, kuru dabā vēl nav redzējis – tā būvniecība vēl nav pat uzsākta. Šādi darījumi, manuprāt, ir saistīti ar risku, proti, vai attīstītāji un būvnieki ievēros termiņus, kādos jaunbūve jāpabeidz un jānodod ekspluatācijā."
