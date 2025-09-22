Nākotnes ekonomikas aprises, kas veidojas Brocēnos, ir vienlaikus gan milzu iespēja Latvijai, gan arī pamatīgs izaicinājums mūsu spējām šīs iespējas izmantot. 

Pirms dažām nedēļām, 28. augustā, Brocēnos tika oficiāli atklāta kāda ne pārāk liela un ne pārāk dārga iekārta – cementa ražotāja "Schwenk Latvija" testa iekārta ražošanas procesā radītās ogļskābās gāzes uztveršanai. Praksē gan Norvēģijas uzņēmuma "Capsol Technologies" testa un izpētes oglekļa uztveršanas iekārta "CapsolGo" tika uzstādīta jau šā gada jūlijā. Tomēr uz tās atklāšanu bija sapulcējies viss Latvijas politiskās un jo īpaši saimnieciskās vadības zieds, Ministru prezidenti Eviku Siliņu ieskaitot. Kāpēc tā? Iemesli ir vairāki – gan tas, ka šī iekārta ir pirmais akords atjaunotās neatkarības perioda lielākajām investīcijām rūpniecībā, gan arī iespējām, ko šīs investīcijas radīs gan vides aizsardzībā, gan rūpniecībā. Taču diemžēl arī pamatīgiem izaicinājumiem, vai spēsim šīs iespējas izmantot.

8% Latvijas oglekļa izmešu

Lūk, daži fakti par "Schwenk Latvija" – pateicoties pagājušajā desmitgadē veiktajām investīcijām un modernizācijai, tas šobrīd ir viens no Eiropas modernākajiem cementa ražošanas uzņēmumiem. Uzņēmums informē, ka pēdējo 14 gadu laikā CO2 emisijas cementa ražošanā Latvijā ir samazinājušās par 37% un investīcijas ietekmes un efektivitātes uzlabošanai pēdējo piecu gadu laikā sasniedz 71 miljonu eiro. 

