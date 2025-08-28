Rīgas teritorijā nu jau gadu ir atļauts medīt savvaļas dzīvniekus, tostarp mežacūkas. Lai gan publiskajā telpā nav izskanējusi informācija par medību norisi, izrādās, ka tās notiek.

Medijos ik pa laikam parādās videomateriāli ar mežacūkām, kas mielojas pie atkritumu konteineriem, ielaužas mazdārziņos vai brīvi klīst pa pilsētu. Pašvaldības pārstāvji un mednieki uzsver, ka šie dzīvnieki var apdraudēt gan iedzīvotājus un mājdzīvniekus, gan radīt nopietnus riskus pārtikas drošībai. Mežacūku pārnēsātās slimības ne tikai apdraud cilvēku veselību, bet var ietekmēt un pat apturēt pārtikas uzņēmumu darbību un eksportu. Galvaspilsētas dome pagājušā gada septembrī par labāko risinājumu šai problēmai atzina mežacūku izšaušanu. Lai medībām Rīgā tiktu dota zaļā gaisma, dome pieņēma lēmumu atļaut šos dzīvniekus šaut visā pilsētas teritorijā, izņemot centru.

Vēl iepriekšējā sarunā ar "Latvijas Avīzi" iniciatīvas virzītājs un mednieks Kristaps Šuikovskis uzsvēra, ka medības jāsāk laikus, jo pavasarī cūkām dzimst mazuļi, kas nozīmē strauju populācijas pieaugumu un lielāku postījumu risku saimniecībām. Viens pavasaris jau aizvadīts, un pienācis nākamais rudens, taču ziņas par medniekiem Rīgas ielās joprojām nav dzirdētas. K. Šuikovskis uzsver, ka ir pat labi, ka par medībām publiski nekas nav zināms. Tas nozīmējot vien to, ka tās notiek pietiekami diskrēti un likumiski.

Pūrā 30 mežacūkas

Izrādās, cūku medības Rīgā notiek jau visu gadu kopš lēmuma pieņemšanas pagājušā gada septembrī. Mednieks Kristaps Šuikovskis stāsta, ka šobrīd ar šaujamieročiem medī tikai mežacūkas un līdz šim nomedīti jau ap 30 dzīvniekiem. Pēdējās medības norisinājās 8. augustā Imantas apkaimē. Visbiežāk rukši manīti Spilves pļavās, Imantā un Kleistos, bet retāk otrpus Daugavai: Berģos, Trīsciemā un Rumbulā.

Pieņemtais likums atļauj arī citu savvaļas dzīvnieku medības. 

Bet, piemēram, bebrus Rīgā ķer ar lamatām. "Sūdzības par citiem savvaļas dzīvniekiem, protams, ir," norāda K. Šuikovskis. Pēdējā mēnesī iedzīvotāji

