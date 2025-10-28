Koku horoskopi palīdz labāk sevi saprast un pārdomāt, kādu ceļu dzīvē ejam, vai dzīvojam saskaņā ar sevi vai tomēr ne. Horoskops var palīdzēt ar "savu" koku izveidot skaistu draudzību un smelties spēku, augt un mācīties, dziedināt sevi.

Niedre ir viens no tiem "necilajiem" augiem, kurš sevī slēpj milzum daudz spēka un pielietojuma. Niedri ķelti saista ar elfu mūziku, no tās gatavo flautas un vēja zvanus. Kareivji no niedrēm gatavoja bultas, ārsti – instrumentus procedūrām. Raganas un saimnieces no niedrēm sēja slotas. Varbūt atceries reiz populāros niedru aizkarus, kuri rotāja durvju ailas? Vērts pieminēt, ka niedre ķeltu kalendārā iezīmē laiku, kad sašaurinās plīvurs starp dzīvo un mirušo valstību. Ja tā padomā, niedru aizkari durvīs nošķir divas telpas jeb simboliski ataino pāreju starp divām pasaulēm.

Niedre 28.X–24.XI

  • Planēta – Plutons
  • Elements – Ūdens

