Līdz pat pavasarim Rīgas Zooloģiskais dārzs piedāvā iespēju sekot līdzi tajā mītošo kapibaru ikdienas gaitām tiešraidēs.
Tajās redzamas gan pieaugušās kapibaras, gan to pieci mazuļi.
Tiešraides var vērot katru dienu no pulksten 12 līdz 13 un no 15 līdz nākamā rīta pulksten 8 Rīgas Zoo mājaslapā: rigazoo.lv -> Dzīvnieki -> Kapibaru tiešraide (rigazoo.lv/kapibaru-tiesraide/) un "Bite Latvija" mājaslapā: www.bite.lv/lv/kapibaras.
Savvaļā kapibaras mīt Dienvidamerikas mitrājos, kur visu gadu ir silts. Tāpēc Latvijas ziemu tās pavada telpās.
Kapibaras ir pasaulē lielākie grauzēji – zobi tām aug visu mūžu, kas ļauj grauzt cieto augu barību. Tie ir arī lieliski peldētāji un ūdenī pavada ievērojamu dienas daļu atpūšoties un arī drošībai.
