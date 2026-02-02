6. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (2.–4.02.) sēj dēstiem papriku. Pārbauda sēklu krājumus. Apseko augļu dārzu.
- Sakņu dienās (5.–8.02.) sēj dēstiem sakņu selerijas.
Pārdomas
Nedēļa sākas ar sveču dienu, kurā atkal jāvēro laiks. Ja tas ir jauks un gailis var padzerties atkušņa ūdeni, gaidāma jauka vasara. Lai pielabinātos augstākiem spēkiem, šajā dienā bija jāievēro savi noteikumi. Piemēram, nebūtu vēlams strādāt skaļus darbus un adīt. Sveču dienā nevajadzētu vārīt un ēst kāpostus, jo tad tie var neizdoties nākamajā vasarā. Sanāk, ka visa kāpostu audzēšanas veiksme var notērēties vienā dienā ar nepareizu ēdienu. Smieties vai raudāt?
Miežu putraimu un cūkgaļas ēdieni ieteicami arī sveču dienas maltītēs, lai izdotos gan miežu graudi, gan cūkas, tos ēzdamas. Jāatzīst, ka šis ir tāds ticējumu un rituālu virspusīgs izklāsts. Taču tas nav šķērslis izmēģināt kādu piemirstu ēdienu. Piemēram, koču jeb ķūķi. Kāda ir šī ēdiena īstā recepte, diskutējams jautājums. Pareizākā nāk no Kurzemes vidienes, tā viņi noteikti ar lepnumu apgalvotu.
Recepte
Īstenas kočas gatavošanai vajadzīgas labas miežu grūbas, kūpināts cūkgaļas cauraudzis, sīpoli, saldais krējums, ūdens un sāls. Visi produkti, izņemot sāli un ūdeni, proporcijās pēc svara 1:1. Tātad 1 kg grūbu jāpievieno 1 kg cūkgaļas, 1 kg sīpolu un 1 l saldā krējuma. Izklausās briesmīgi trekni, bet saimnieces mierina, ka tik briesmīgi jau neesot. Gatavošanas gaitā viss izjaucoties un izmaisoties.
Sāk ar grūbām. Tās kārtīgi nomazgā. Vislabāk pāris stundas pamērcē, lai ātrāk izvārītos. Liek katlā, pārlej ūdeni tā, lai tas pārsegtu putraimus, bet ne vairāk kā 2 cm virs tiem. Īstenai kočai nekāda ūdens pieliešana vēlāk neder. Vāra uz lēnas uguns. Kamēr grūbas vārās, smalki sagriež cauraudzīti un sīpolus. Tos sacep uz pannas tā, lai gaļa apbrūnējusi, bet sīpoli caurspīdīgi un zeltaini. Kad grūbas pavārījušās un viss šķidrums tajās sasūcies, katlu noceļ no uguns, sajauc ar sacepto pavalgu un saldo krējumu. Masu pārliek čuguna vai citā biezsienu traukā un liek cepeškrāsnī gatavoties un sabriest. Īstai gatavai kočai jābūt irdenai. Ēd, piekožot skābētu vai marinētu gurķi un piedzerot rūgušpienu. Ēdiens sātīgs, lielu porciju nevajadzēs. Diezin vai 10 vidēji ēdāji to spēs pieveikt.
Februāris
