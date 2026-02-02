Pēc Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) aplēsēm, Latvijā uz ēku jumtiem joprojām atrodas aptuveni miljons tonnu azbestu saturošā šīfera, un, ēkām pakāpeniski mainot jumta segumu, rodas bīstamie atkritumi. Veicot remontu, nereti tiek demontēts arī savulaik populārs siltinājuma materiāls – stiklvate. Žurnāls "Praktiskais Latvietis" skaidro, kā šos materiālus droši nodot.
Azbestu saturošs šīferis
“Lai gan šīferis kā jumta seguma materiāls nav slikts, diemžēl pagājušajā gadsimtā, to ražojot un arī uzstādot, neviens neaizdomājās, kas ar šo materiālu notiks, kad būs nokalpojis. Padomju laikā ražotais šīferis satur kaitīgu vielu azbestu. Tāpēc šāda šīfera nodošana atkritumu apsaimniekotājiem jāveic īpaši rūpīgi un atbildīgi – tā, lai kaitīgās šķiedras nenonāk elpceļos un neizplatās vidē,” klāsta Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.
Zaļās jostas vides izglītības eksperte Ieva Erta paskaidro – azbestu saturoši atkritumi ir klasificēti kā bīstami atkritumi, lai gan tie joprojām ir plaši sastopami Latvijas mājsaimniecībās. Visplašāk tie ir azbestu saturošie šīfera jumti. Tiesa, azbestu saturošie materiāli atstāj kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi tikai tad, ja, ar tiem strādājot, netiek ievērotas darba drošības un vides aizsardzības prasības. Problēmas rodas, ja azbesta šķiedras nonāk gaisā un cilvēks tās ieelpo.
Azbestu saturošu šīferi nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā un arī kopējā būvniecības atkritumu konteinerā. To nedrīkst lauzt, jo rodas putekļi, kas ir bīstami veselībai un videi. Šīferi arī nedrīkst aprakt zemē, izmantot ceļu uzbēršanai vai citos veidos.
Pareiza un droša rīcība ar šīferi (vai līdzīgiem azbestu saturošiem atkritumiem
- Jebkādus demontāžas vai pārvietošanas darbus veikt piemērotā apģērbā (vienreizējās lietošanas virsvalks, cimdi, respirators, mazgājami apavi un aizsargbrilles).
- Pēc demontāžas to iepakot plēvē vai dubultajos Big Bag maisos, novietot atsevišķi no pārējiem atkritumiem.
- Izsaukt licencētu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kas nodrošinās šīfera utilizāciju droši un atbilstīgi normatīvajiem aktiem, vai nogādāt tos utilizēšanai pašiem.
Ja cilvēks pats vēlas šīferi nogādāt pieņemšanas vietā, ieteicams pirms tam izmantot vietni skiroviegli.lv, pie Latvijas kartes ailē Visi atkritumu veidi atzīmēt Azbestu saturoši atkritumi, un tad kartē parādīsies vietas visā Latvijā, kur atrodas norādītā atkritumu veida pieņemšanas punkti ar iespēju apskatīt adresi, darba laiku un citas norādes (pirms ved, noteikti jāsazinās ar konkrēto punktu).
Bet, ja pašam nogādāt nav iespējas vai vēlēšanās, var sazināties ar atkritumu apsaimniekošanas firmām, kas informēs par šīfera izvešanas iespējām no konkrētās adreses un šā pakalpojuma izmaksām. Cenu var ietekmēt gan atrašanās vieta, gan nododamā šīfera daudzums un citi apstākļi, tāpēc par konkrētām izmaksām ieteicams interesēties, sazinoties ar interesējošo atkritumu apsaimniekotāju.
Pērn KEM īstenotajā azbesta šīfera savākšanas atbalsta programmā no Latvijas goda ģimenēm savākta un droši poligonos apglabāšanai nogādāta 684,41 tonna azbesta šīfera.
Latvijas vides aizsardzības fonda atbalsts azbesta šīfera nodošanai plānots arī šogad un nākamgad, tam paredzot finansējumu 300 000 eiro gadā. KEM vērtēs jaunu atbalsta mērķa grupu noteikšanu, un informācija par to tiks publicēta KEM tīmekļvietnē: kem.gov.lv.
Ko iesākt ar stiklvati
Stiklvate ir minerālvates izolācijas materiāls, ko plaši izmanto ēku siltināšanai un skaņas izolācijai. Pēc atkritumu klasifikācijas tā tiek uzskatīta par būvniecības un nojaukšanas atkritumiem, kas nav bīstamie atkritumi, ja vien nav piesārņota ar citām kaitīgām vielām, piemēram, azbestu, ķimikālijām vai eļļām.
“Svarīgi atcerēties, ka stiklvati nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jo tā nav bioloģiski noārdāma un var radīt veselības riskus. Latvijā stiklvati iespējams nodot sertificētiem atkritumu apsaimniekotājiem vai būvniecības atkritumu pieņemšanas laukumos,” klāsta Ieva Erta. To, kur nodot būvniecības atkritumus, var uzzināt vietnē: skiroviegli.lv, kā atkritumu veidu izvēloties Būvniecības atkritumi.
Strādājot ar stiklvati un sagatavojot to nodošanai utilizācijai, jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi: cimdi, respirators, aizsargbrilles, arī vienreizlietojamais virsvalks, jo stiklvates šķiedras var kairināt ādu, acis un elpceļus. Svarīgi neputināt un nesasmalcināt materiālu vairāk, nekā nepieciešams. Ieteicams stiklvati iepakot izturīgos maisos vai polietilēna plēvē, lai transportēšanas laikā šķiedras neizplatītos vidē. Ja iespējams, vēlams stiklvati atdalīt no citiem būvniecības atkritumiem, jo tas atvieglo tālāku tās apstrādi.
Zini!
Par nepareizu azbestu saturošu atkritumu apsaimniekošanu paredzēta administratīvā atbildība.
Sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Par publikāciju saturu atbild Praktiskais Latvietis.
