Veselības tehnoloģiju uzņēmuma "Datamed" izaugsme demonstrē, cik liela nozīme uzņēmuma attīstībā ir prasmei saskatīt kādā tirgū esošu nepilnību vai problēmu un piedāvāt risinājumu, kas palīdz to pārvarēt.
Šobrīd gandrīz katram Latvijas iedzīvotājam pazīstamais uzņēmums "Datamed" ir dzimis pirms 20 gadiem, kad ārsts otorinolaringologs Jānis Sokolovs kopā ar programmētāju Jāni Valtsonu izdomāja atrisināt problēmu ar medicīniskās informācijas apmaiņu starp ārstiem. Tā 2006. gadā, pētot, kā vienam ārstam nosūtīt pacientu rentgena un magnētiskās rezonanses attēlus otram ārstam, radās ideja par "Datamed". Problēma, ko centās risināt uzņēmuma dibinātāji, bija šāda – katrā vietā, kurā veica radioloģiskos vai magnētiskās rezonanses izmeklējumus, tika radīti ar šiem izmeklējumiem saistīti attēli, ko parasti uzglabāja iekārtas ražotāja piedāvātajā darbstacijā. Tas, savukārt, radīja sadrumstalotu datu vidi – ārsti nevarēja apskatīties izmeklējumu rezultātus, kurus pacienti bija veikuši citās slimnīcās. "Datamed" komanda izdomāja, kā savstarpēji savienot šīs iekārtas un uzglabāt dažādos formātos eksistējošos izmeklējumus tā, lai informācijas apmaiņa starp ārstiem būtu ātrāka un efektīvāka.
"Datamed" radītajai informācijas apmaiņas un uzglabāšanas sistēmai bija arī kāda būtiska ekonomiska priekšrocība – specializētās radiologu darbstacijas dažādu izmeklējumu attēlu apskatīšanai bija dārgas un sarežģītas, citu specialitāšu ārsti nebija apmācīti tās izmantot. Latvijas uzņēmums piedāvāja šiem attēliem piekļūt no parastajiem datoriem, kuru katrā slimnīcā bija papilnam, un tie bija daudz lētāki un pieejamāki, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. Tādējādi ārstniecības iestādēm "Datamed" ne tikai atviegloja medicīniskās informācijas apmaiņu pašas slimnīcas ietvaros un ar citām slimnīcām, bet arī nodrošināja ekonomiski izdevīgāko risinājumu šādai datu apmaiņai. "Datamed" valdes priekšsēdētājs Māris Dreimanis vērtē, ka "Datamed" panākumi konkurencē ar starptautiskajiem konkurentiem saistīti ar pielāgošanos Latvijas apstākļiem, spēju jau no paša sākuma piedāvāt informācijas apmaiņas funkcijas un izmaksas –
salīdzinājumā ar tirgū pieejamajām starptautiskajām sistēmām Latvijas ārstniecības iestādei "Datamed" izmantošana izmaksāja piecas līdz septiņas reizes mazāk.
Izrāviens pagājušajā desmitgadē
Lai gan pirmās slimnīcas "Datamed" pakalpojumus sāka izmantot jau drīz pēc uzņēmuma izveidošanas 2006.–2007. gadā, patiesais izrāviens notika pagājušajā desmitgadē. Pirmās ārstniecības iestādes, kas novērtēja šīs priekšrocības, bija Austrumu medicīnas centrs un Latvijas Jūras medicīnas centrs. Taču būtisks pavērsiens bija 2010. gads, kad ar "Datamed" starpniecību slimnīcas sāka nosūtīt medicīnisko informāciju uz Katastrofu medicīnas centru, tagadējo Specializētās medicīnas centru, kas, savukārt, nodrošināja visu specialitāšu ārstiem ātru piekļuvi diagnostiskajiem attēliem un datiem, tādējādi paplašinot "Datamed" pieejamību visā Latvijā akūtu un neatliekamu situāciju gadījumos. Pēc tam attīstība kļuva arvien straujāka – 2013.–2014. gadā nepieciešamību pieslēgties šai informācijas apmaiņas sistēmai saprata tādas pirmās valsts mēroga slimnīcas kā Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca un Rīgas 1. slimnīca, savukārt desmitgades beigās tai pieslēdzās arī lielie laboratoriju tīkli – E. Gulbja laboratorija un Centrālā laboratorija.
Divdesmit gadu darba rezultāts ir tāds, ka "Datamed" ir kļuvis par būtisku Latvijas digitālās veselības infrastruktūras daļu un uzbūvējis lielāko datubāzi Latvijā. Tās apjoms šobrīd sasniedz sešus ar pusi petabaitus – tie ir nepilni septiņi miljoni gigabaitu medicīniskās informācijas. Tajā atrodas 96% Latvijas iedzīvotāju medicīnisko izmeklējumu datu. Divdesmit gadu laikā šīs sistēmas attīstībā ieguldīti septiņi miljoni eiro, to šobrīd izmanto vairāk nekā simts ārstniecības iestāžu un apmēram 7000 ārstu Latvijā.
Piekļuve receptēm un nosūtījumiem
2026. gadā "Datamed" iegājis jaunā attīstības fāzē, kas lielā mērā saistīta ar jaunu funkciju pievienošanu. Šī gada februārī būtiskus uzlabojumus piedzīvoja "Datamed" pacientu portāls, kas ērti lietojams arī no mobilajiem tālruņiem. Tas nodrošina cilvēkiem iespēju pārvaldīt savu veselību digitāli un piekļūt sev būtiskai informācijai vienā platformā. Tagad papildus radioloģijas un laboratorisko izmeklējumu rezultātiem pacienti "Datamed" portālā var apskatīt arī savas e-receptes un drīzumā arī e-nosūtījumus pie speciālistiem. Pacientu portāls nodrošina arī iespēju pierakstīties vizītei pie ārsta un izvēlēties sev vēlamo tikšanās formātu – klātienes vai attālināto konsultāciju.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs uzsver, ka "Datamed" neplāno aizstāt "E-veselību",
jo tā nodrošina virkni valsts mēroga funkciju, piemēram, statistikas nodrošināšanu par veiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem veselības politikas plānošanai, taču cer, ka ērtā piekļuve veselības informācijai, ko ārstiem un pacientiem nodrošina portāls, piesaistīs arvien vairāk jaunu klientu.
Arī otrs svarīgais uzņēmuma attīstības virziens saistīts ar ērtāku pakalpojumu nodrošināšanu. 2025. gada beigās "Datamed" grupai pievienoja uzņēmumu "Comed", kura radīto sistēmu "Medius" izmanto katrs otrais praktizējošais ģimenes ārsts Latvijā. Par nākotnes izaugsmes plāniem M. Dreimanis saka tā: "Tā ir divpusēja sistēma, kuru izmanto gan ārsti, gan pacienti. Pacienti "Medius" varēs atrast gan savas receptes, gan nosūtījumus. Savukārt ārsta praksei, ja skatāmies uz to plašāk, "Medius" piedāvās ne tikai ar ārsta pakalpojumiem saistītās funkcijas, piemēram, recepšu izrakstīšanu un medicīniskās dokumentācijas vešanu, bet arī reģistratūras pakalpojumus, norēķinus u. c. Izmantot vienu sistēmu vienmēr ir ērtāk nekā vairākas, īpaši tad, ja tiek piedāvāta arī ērta tās lietošana no mobilā tālruņa. Turpinot attīstīt šo sistēmu, mēs ceram padarīt "Medius" vēl populārāku ģimenes ārstu vidū."
Tiecoties arī uz izaugsmi ārpus Latvijas robežām, "Datamed" sācis raudzīties uz eksporta tirgiem, kuros veselības aprūpes digitalizācija ir zemākā līmenī nekā Latvijā. "Šāda situācija ir izveidojusies Dienvideiropā – Itālijā, Spānijā un Portugālē. Paredzu, ka 2027. gadā mēs aktīvi sāksim piedāvāt digitālos medicīniskos pakalpojumus kādā no šīm valstīm," saka M. Dreimanis.
Izaugsmes hronoloģija
- 2006. g. Tiek dibināts "Datamed", mērķis – apmaiņa ar diagnostikas attēliem un medicīnisko informāciju starp ārstiem un medicīnas iestādēm.
- 2006. g. "Datamed" sāk veidot vienotu diagnostikas arhīvu, pievienojas pirmās slimnīcas.
- 2010. g. Latvijas slimnīcas ar "Datamed" starpniecību sāk nosūtīt diagnostikas attēlus un izmeklējumus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Katastrofu medicīnas centram (KMC).
- 2011. g. KMC paplašina "Datamed" pieejamību visā Latvijā akūtu un neatliekamu situāciju gadījumos, nodrošinot visu specialitāšu ārstiem ātru piekļuvi diagnostiskajiem attēliem un datiem.
- 2011. g. Pirmās laboratorijas un agrīnās kardioloģijas sistēmas sāk sūtīt izmeklējumu rezultātus uz "Datamed".
- 2012. g. Mākoņpakalpojumos balstīta "Datamed" pārlūka palaišana – tagad diagnostikas datus var apskatīt no jebkura datora, nevis tikai specializētiem termināļiem.
- 2013.–2014. g. "Datamed" pievienojas pirmās valsts nozīmes slimnīcas Rīgā – Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca un Rīgas 1. slimnīca.
- 2016. g. Tiek ieviests uzlabots pacientu piekļuves portāls, kas nodrošina drošu un lietotājam draudzīgu piekļuvi saviem diagnostikas rezultātiem.
- 2016. g. E. Gulbja laboratorija sāk piegādāt savus laboratorijas datus platformai.
- 2017. g. "Datamed" paplašina atbalstu EKG, endoskopijai, ultrasonogrāfijai un papildu laboratorijas rezultātiem.
- 2019. g. Centrālā laboratorija savus rezultātus sāk piegādāt "Datamed".
- 2019. g. Ģimenes ārsti visā Latvijā var piekļūt diagnostikas rezultātiem caur "Datamed".
- 2021. g. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sāk nodrošināt pilnīgu radioloģijas attēlveidošanu un atskaites, izmantojot "Datamed".
- 2022. g. "Datamed" noslēdz vienošanos ar Francijas uzņēmumu "Gleamer" par mākslīgā intelekta (MI) risinājumu ieviešanu radioloģijā visās Baltijas jūras reģiona valstīs, nodrošinot ārstiem piekļuvi modernām attēlu analīzes tehnoloģijām.
- 2025. g. "Datamed" iegādājas "Medap-LIS" risinājumu, ko aktīvi lieto dažāda izmēra un izmeklējumu sarežģītības testēšanas laboratorijas, tādējādi stiprinot savu pozīciju kā digitālās veselības tehnoloģiju sniedzējs.
- 2026. g. Pacientu portāls piedzīvo būtiskus uzlabojumus, un tagad tajā ir pieejami praktiski visi pacientu dati, tostarp iespēja pierakstīties vizītei pie ārsta un saņemt attālināto konsultāciju.
Vērtējums
Ļaus labāk plānot darba dienu
Marks Ronis, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Uzņemšanas nodaļas vadītājs: "Lielākā daļa Latvijas ārstu pazīst "Datamed" kā radioloģijas attēlu platformu, taču pēdējos gados mēs ļoti novērtējam to, ka vienuviet ir pieejami visu laboratorijas izmeklējumu dati. Runājot par nākotni, optimismu rada attālināto konsultāciju iespējas, kas ļaus labāk plānot ārstu darba dienu. Daudzus ārstus demotivē tas, ka, no vienas puses, viņi vēlas būt pacientiem sasniedzami, bet, no otras – ziņas uz privātajiem "WhatsApp" numuriem viņi turpina saņemt arī vakaros, kas būtiski traucē atpūtai. Attālināto konsultāciju iespēja risinās šo problēmu un ļaus plānot šādu darbošanos labāk."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu