SEB bankas aprēķini par Latvijas uzņēmumiem liecina, ka tikai 600 uzņēmumi jeb 0,5% no visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem veido 52% no visu Latvijas uzņēmumu apgrozījuma, gūstot 42% no visu Latvijas uzņēmumu peļņas un samaksājot 49% no visu Latvijas uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem.

Citiem vārdiem sakot – Latvijas ekonomikas pamatu veido tikai 600 uzņēmumu.

Vēl vairāk – šie 600 uzņēmumi nodarbina arī 27% visu strādājošo Latvijā, vienlaikus maksājot viņiem algu, kas par 70% pārsniedz vidējo algu pārējos Latvijas uzņēmumos. Būtībā runa ir par tiem uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz 20 miljonus eiro.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē