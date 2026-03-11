Malaizijas Transporta ministrija šonedēļ atzina, ka kārtējais mēģinājums atrast pirms 12 gadiem bez vēsts pazudušo aviokompānijas "Malaysia Airline" reisa "MH370" lidmašīnu "Boeing-777" ar 239 pasažieriem un apkalpes locekļiem beidzies bez rezultātiem.
2014. gada 8. martā reiss no Kualalumpuras uz Pekinu ar vairumu pasažieru no Ķīnas, kā arī Malaizijas, Indonēzijas, Austrālijas, Indijas, ASV, Nīderlandes, Francijas, stundu pēc pacelšanās pie Vjetnamas krastiem pēkšņi mainīja kursu un pazuda no dispečeru radaru ekrāniem. "MH370" starptautiskā meklēšana šobrīd jau iegājusi aviācijas vēsturē kā visplašākā un dārgākā, bet pats gadījums – kā viens no noslēpumainākajiem. Mēģinot izskaitļot iespējamo ceļu, katastrofas pēdas Indijas okeānā tika meklētas vairākkārt, taču velti. Tikai 2015. gada jūlijā Francijai piederošajā Reinjonas salā pie Madagaskaras uzgāja dažas izskalotas atlūzas, kas, iespējams, nāca no pazudušā lidaparāta.
Pēdējos meklējumus pagājušā gada decembrī uzsāka britu – amerikāņu kompānija "Ocean Infinity", kas apsekoja 15 tūkstošus kvadrātkilometru, ielūkojoties arī līdz 6000 metru dziļumā. Janvārī tos nācās pārtraukt atkal bez rezultātiem. Attēlā piemiņas brīdis, ko pazudušo lidmašīnas ļaužu piemiņai nelaimes desmitajā gadadienā 2024. gadā noturēja radinieki.
