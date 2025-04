Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēdē, kas norisinājās pagājušajā nedēļā, izskanēja informācija, ka Latvijā šobrīd dažādā attīstības stadijā ir 12 duālā pielietojuma un militārās jomas projekti ar kopējo potenciālo investīciju apjomu 700 miljoni eiro.

Pēdējo mēnešu laikā ir strauji augusi potenciālo investoru interese par investīcijām šajā jomā, starp tādiem ir arī Igaunijas uzņēmums "Frankenburg Technologies", kas Latvijā attīsta tuvās darbības rādiusa pretdronu raķešu ražotni. Uzņēmums jau ir noslēdzis pētniecības un izstrādes līgumu ar Latvijas Aizsardzības ministriju.

Kopumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras portfelī šobrīd ir 124 aktīvi investīciju projekti ar kopējo vērtību 8,9 miljardi eiro, tostarp gada pirmajos trijos mēnešos piesaistītas investīcijas 144 miljonu eiro apmērā.

Vislielākā ārvalstu investoru interese ir no ASV un Zviedrijas – no katras ir 11 aktīvi projekti, bet no Vācijas – 10. Šobrīd 85% no Latvijā ienākošajām ārvalstu investīcijām ir no Eiropas Savienības (ES) valstīm, taču lielākais potenciāls ārpus ES ir ASV – no šīs valsts Latvijā jau darbojas 125 investori.

