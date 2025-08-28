No 1. septembra P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā par desmit eiro pieaugs maksa par ārstu konsultācijām.
Šāds lēmums pieņemts, veicot tirgus izpēti un pielīdzinot cenas vidējam tirgus līmenim. Vērā ņemta arī inflācija un citi faktori, piemēram, ārstniecības izmaksu palielināšanās. Piemēram, sertificēta ārsta konsultācija būs pieejama par 70 eiro iepriekšējo 60 eiro vietā, bet profesora konsultācijas cena paaugstināsies no 80 uz 90 eiro.
Ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, kas stāsies spēkā 1. septembrī, varēs iepazīties slimnīcas mājaslapā. Kopumā slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādī ietilpst aptuveni 10 000 dažādu pakalpojumu un manipulāciju, un pēdējoreiz tas ticis pārskatīts pirms diviem gadiem.
