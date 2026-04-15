Valdība atbalstījusi ierosinājumu degvielas tirgotājiem piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
Likumprojektu "Degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums" Saeimā mudina apstiprināt steidzamības kārtā.
Tikmēr Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere norādījusi, ka degvielas tirgotāji konceptuāli neatbalsta Ekonomikas ministrijas izstrādāto likumprojektu par solidaritātes maksājumu, jo tas degvielas tirgotāju ieskatā ir pretrunā ar brīvā tirgus principiem, kā arī iezīmējas zināmi riski atbilstībai Satversmei. "Te nav stāsts par virspeļņas nodokli, tā ir tīra cenu regulēšana. Tā ir politiska iniciatīva priekšvēlēšanu gaisotnē. Degvielas tirgotāji tam nesaskata ekonomisku pamatojumu, un tam nav arī ekonomiska izvērtējuma," sacīja Ligere.
Atbilstoši likumprojektam solidaritātes maksājumu nepiemēros, ja mazumtirgotājs varēs dokumentāri apliecināt, ka faktiskās degvielas iepirkuma izmaksas attiecīgajā periodā pārsniedza orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķinā izmantoto iepirkuma cenu par vairāk nekā 3%. Tad attiecīgi solidaritātes maksājuma bāzi samazinās proporcionāli dokumentāri apliecinātajai iepirkuma cenas pārsnieguma daļai.
Solidaritātes maksājums iecerēts kā pagaidu mehānisms, ko piemēro tikai tad, ja degvielas mazumtirdzniecības cena būtiski pārsniedz naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos.
Šobrīd noteikts, ka likums pēc izsludināšanas varētu būt spēkā līdz šā gada beigām.
Turklāt paredzēts, ka solidaritātes maksājuma mehānisms netiks iedarbināts ar likuma spēkā stāšanos, bet aktivizēts ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros tiks noteikts konkrēts piemērošanas periods, definēti tehniskie parametri, tajā skaitā orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķina metodika.
Ekonomikas ministrijas ieskatā solidaritātes maksājums nepieciešams, lai nodrošinātu nodokļu izmaiņu atbilstošu un savlaicīgu atspoguļošanu degvielas mazumtirdzniecības cenās, kā arī gadījumos, kad degvielas cenas pieaugums mazumtirdzniecībā būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos vai cenas neatbildīs nodokļu izmaiņām.
Plānots, ka Ministru kabineta noteiktā iestāde katras nedēļas pirmajā darba dienā aprēķinās un publicēs tīmekļvietnē orientējošo mazumtirdzniecības cenu dīzeļdegvielai un benzīnam. Orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķināšanā paredzēts ietvert visus būtiskākos degvielu veidojošos cenu elementus, piemēram, degvielas iegādes izmaksas, piegādes, uzglabāšanas, loģistikas izmaksas un citus parametrus. EM uztverē orientējošā mazumtirdzniecības cena neliedz mazumtirgotājiem gūt peļņu, jo solidaritātes maksājums tikšot vērsts tikai pret pārmērīgu uzcenojumu.
Paredzēts, ka mazumtirgotājiem dokumentāri apliecinājumi – degvielas iegādes rēķins, muitas deklarācija, solidaritātes maksājuma deklarācija – būs jāiesniedz SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"".
Par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumu tika iesniegti vairāki iebildumi. Tos iesniedza Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Valsts kanceleja (VK), Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija (LDTA). Vienlaikus KEM, Finanšu ministrija, VK, Konkurences padome un Tieslietu ministrija ir iesniegušas vairākus priekšlikumus likumprojekta uzlabošanai.
