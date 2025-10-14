Lauris Reiniks TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījuma "Sapnis citā Amerikā" ceturtajā sērijā viesojās Sanfrancisko pie Ingusa Strikaita, nekustamo īpašumu uzņēmuma vadītāja. Apmeklējums sākās Ingusa mājās, kur Lauris lūdza viņu atrast trīs nozīmīgus priekšmetus – dārgāko, "seksīgāko" un amerikāniskāko.
Sarunas par šiem priekšmetiem atklāja plašāku ieskatu Ingusa dzīvē, tostarp to, ka viņš ir precējies ar vīrieti Leriju jau divus gadus, bet laimīgās attiecībās – jau 11 gadus. Lai gan pāris apsver ģimenes paplašināšanu, pagaidām viņi rūpējas par suni.
Vislielāko pārsteigumu radīja Ingusa atklāsme par bērniem: "Ja tā godīgi paskatās, man ir desmit bērni." Pēc Laura Reinika šoka pilnās sejas izteiksmes Inguss paskaidroja, ka pirms 20 gadiem Amerikas dzīves sākumposmā kļuvis par spermas donoru, par ko tolaik saņēmis 10 000 ASV dolāru. Viņa donora materiāls izmantots sešās viendzimuma un četrās tradicionālajās ģimenēs.
Inguss zināja, ka vecākajam bērnam tagad ir 16, jaunākajam – astoņi, un katru reizi, kad viņa paraugs tika izmantots, viņš saņēma e-pastu. Viņš atbildēja, ka noteikti vēlētos satikt šos bērnus, lai gan apzinās ar meklēšanu saistītos riskus un pats to nav darījis.
