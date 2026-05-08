Liepājnieki Mārtiņš Sesks un Renārs Francis šajā nedēļas nogalē Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sestajā posmā, kas ir viens no sarežģītākajiem sezonas kalendārā.
Latvijas autosportisti, līdzīgi kā pērn, nestartē visos pasaules čempionāta posmos, priekšroku dodot tiem, kas notiek uz grants seguma. Izņēmums bija ziemas rallijs Zviedrijā, kurā Seska automašīnai jau no pirmajiem posmiem bija lielas problēmas ar riepām, tāpēc par augstām vietām cīņa neizdevās. Nu iespēja reabilitēties Portugālē, kas ir šī gada čempionāta garākais etaps – 23 ātrumposmos dalībniekiem jāveic gandrīz 345 km sacensību režīmā, bet kopā ar pārbraucieniem sanāk teju 1900 km.
Šosezon "M-Sport Ford" komandas pamatbraucēji ir divi īri – Džošs Makerlīns un Džons Ārmstrongs –, kuri pirmajos piecos posmos kalnus nav gāzuši. "Ford Puma Rally 1" spēkrats arī šosezon nespēj īsti konkurēt ar "Toyota" un "Hyundai" komandu braucamajiem, tāpēc interesanti būs pavērot, vai Seska atgriešanās dalībnieku vidū šajā ziņā ko mainīs. Vismaz oficiālajos treniņos latviešu ekipāža bija daudzsološi ātra, sasniedzot ceturto labāko kontrollaiku un esot vairāk nekā sekundi priekšā jau minētajiem īriem.
Portugāles rallijs allaž bijis izaicinājumu pilns, un eksperti to sauc par vienām no ikoniskākajām sacīkstēm pasaules čempionāta kalendārā. Mūsējie tur brauca arī pērn, taču jau otrajā "dopā" pārsita riepu un uz augstām vietām kopvērtējumā vairs nepretendēja. "Portugāles rallijā ir ļoti specifiski izaicinājumi. Šajos ceļos jāspēj taktiski braukt ilgtermiņā. Pirmās dienas ir īpaši svarīgas, jo pilns servisa parka apmeklējums būs tikai vienu reizi divu dienu laikā. Pēc laikapstākļu prognozēm izskatās, ka šoreiz arī lietus spēlēs lielu lomu taktikā, un tas padarīs mainīgo ceļa segumu vēl sarežģītāku. Mūsu uzdevums ir saglabāt disciplīnu, gudri sadalīt tempu un izmantot katru kilometru," pirms starta plānu atklāja Sesks.
