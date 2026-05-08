Eiropas Savienība (ES), reaģējot uz Krievijas draudiem, ceturtdien paziņoja, ka nemainīs savu nostāju vai klātbūtni Kijivā.
Krievija trešdien brīdināja ārvalstu vēstniecības un starptautiskās organizācijas Kijivā nodrošināt sava personāla un pilsoņu "savlaicīgu evakuāciju" Krievijas trieciena draudu dēļ. Krievija notā ārvalstu diplomātiskajām misijām brīdināja, ka tā veiks "atbildes triecienu" Ukrainas galvaspilsētai, "tai skaitā lēmumu pieņemšanas centriem", ja Ukraina izjauks tā sauktās Uzvaras dienas svinības sestdien Maskavā. "Kas attiecas uz mums, ES, mēs nemainīsim savu nostāju vai klātbūtni Kijivā. Krievijas uzbrukumi diemžēl ir ikdienas realitāte Kijivā un citviet Ukrainā," paziņoja Eiropas Komisijas preses sekretārs Anuars el Anuni. "Krievijas publiskie draudi uzbrukt Kijivai ir daļa no tās neapdomīgās eskalācijas taktikas," viņš piebilda. Pagājušā gada augustā Krievijas raķete trāpīja netālu no ES diplomātiskās pārstāvniecības Kijivā. Eiropadomes prezidents Antoniu Košta toreiz publicēja fotoattēlu, kurā bija redzams birojs ar izsistiem logiem un bojātiem griestiem. Neviens ES misijas darbinieks šajā uzbrukumā netika ievainots.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
