ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija trešdien publiskoja jaunu pretterorisma stratēģiju, kurā Eiropa tiek kritizēta kā "inkubators" terorismam, kuru uzkurina masu migrācija.
Stratēģija arī fokusējas uz "vardarbīgu kreisā spārna ekstrēmistu" izskaušanu, "radikāli protransdzimtes" grupējumus ieskaitot. Tā arī izvirza pretterorisma centienu centrā cīņu pret Latīņamerikas narkotiku karteļiem. Daļa no spēcīgākās kritikas stratēģijas tekstā ir rezervēta Eiropai, lai gan daudzas Eiropas valstis ir ASV sabiedrotās. "Visiem ir skaidrs, ka labi organizēti naidīgi grupējumi izmanto atvērtās robežas un ar tām saistītos globālistu ideālus. Jo vairāk aug šīs svešās kultūras un jo ilgāk turpinās pašreizējā Eiropas politika, jo vairāk ir garantēts terorisms," teikts stratēģijā. "Eiropai kā Rietumu kultūras un vērtību dzimšanas vietai vajag rīkoties tagad un apturēt savu apzināto pagrimumu," teikts stratēģijā, kuras vadošais pretterorisma koordinators Sebastjans Gorka ir ticis vainots sakaros ar galēji labējiem grupējumiem. Jaunā Eiropas kritika tiek pausta piecus mēnešus pēc Trampa administrācijas jaunās nacionālās drošības stratēģijas, kurā teikts, ka Eiropai imigrācijas dēļ draud "civilizācijas izdzēšanas perspektīva". Tramps arī nesen kritizēja NATO valstis Eiropā par to, ka tās nav palīdzējušas ASV karā pret Irānu.
