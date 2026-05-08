Hantavīrusa uzliesmojums uz kruīza kuģa "Hondius", kas kuģo ar Nīderlandes karogu, izraisījis pastiprinātu interesi daudzviet pasaulē, tostarp saistībā ar bīstamā vīrusa radītajiem draudiem.
Šis vīruss, kuru parasti pārnēsā grauzēji, plašākai pasaulei lielas briesmas radīt nevar, norādījusi Pasaules Veselības organizācija (PVO). "Hondius" devās ceļā no Argentīnas aprīļa sākumā, bet šonedēļ tika noenkurots pie Kaboverdes krastiem. Kuģa pasažieri šīs salu valsts krastā tomēr izkāpt nedrīkstēja – varasiestādes atļauju tam nedeva. Spānijas valdība toties atļāvusi "Hondius" doties uz Kanāriju salām, kur pasažieriem tiks sniegta palīdzība.
Ierobežojumi pasažieriem
Trīs kuģa pasažieri ir miruši, bet visos gadījumos hantavīrusa klātbūtne pagaidām nav apstiprināta. Upuru vidū ir gados vecāks Nīderlandes pilsoņu pāris un kāds Vācijas pilsonis. Apstiprināta vismaz piecu cilvēku inficēšanās ar bīstamo vīrusu, un viņu varētu būt arī vairāk. To vidū ir Nīderlandes pilsone, kura nomira jau pēc nokāpšanas no kuģa. Hantavīruss konstatēts arī britu pasažierim, kurš pašlaik atrodas intensīvās aprūpes nodaļā Dienvidāfrikā, kā arī kādam šveicietim, kurš tika hospitalizēts Cīrihē. Aizdomas par vīrusu ir vēl piecos gadījumos. Trīs cilvēki no kuģa ir evakuēti medicīniskās palīdzības sniegšanai Nīderlandē, vēsta raidorganizācija BBC. Simt piecdesmit cilvēki uz kuģa atrodas savās kajītēs un ir spiesti ievērot no Covid-19 pandēmijas laikiem iepazīto sociālās distancēšanās stratēģiju. Lai izvairītos no inficēšanās, viņiem regulāri jāmazgā rokas, nedrīkst aizmirst arī par sejas maskām. Spānija ir paziņojusi, ka ļaus "Hondius" ierasties Kanāriju salās, kur pasažieriem tiks sniegta medicīniskā palīdzība. Viņi arī tiks nogādāti savās mītnes valstīs. Kanāriju salās gan šāds Madrides lēmums nav uztverts viennozīmīgi pozitīvi. Reģiona vadība pret šādu atļauju pat ir kategoriski iebildusi. Tā pauda, ka nav sniegta pietiekami izsmeļoša informācija par to, kas notiek uz kuģa. Kruīzu kuģa operators "Oceanwide Expeditions" paziņojis, ka gaisotne uz "Hondius" ir mierīga, pasažieri lielākoties ir savaldīgi.
Nav Covid-19 pandēmijas sākums
PVO epidemioloģe Marija van Kerkhove ceturtdien preses konferencē īpaši uzsvēra, ka situācija nav jāsalīdzina ar Covid-19 uzliesmojumu pirms sešiem gadiem. Hantavīruss neizplatās tā, kā to dara koronavīruss, bet ar "ciešu, intīmu kontaktu". PVO ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss norādīja, ka joprojām tiekot izmeklēta vīrusa uzliesmojuma gaita. Viņš pavēstīja, ka pirmie divi saslimušie, ar kuriem varētu būt domāts nīderlandiešu senioru pāris, pirms uzkāpšanas uz "Hondius" klāja "apceļojuši Argentīnu, Čīli un Urugvaju putnu vērošanas ceļojumā". Viņu maršruts aptvēris arī vietas, kur uzturoties vīrusu pārnēsājošas žurku sugas.
PVO pašlaik sadarbojas ar Argentīnas varasiestādēm, lai noskaidrotu šo ceļotāju konkrētu maršrutu. PVO vadītājs arī piebilda, ka sazinājies ar "Hondius" kapteini, kurš pavēstījis, ka morāle uz kuģa ir ievērojami uzlabojusies, kopš tas atsācis kustību.
Tedross arī paziņoja, ka tieši viņš lūdzis Spānijas premjeru Pedro Sančesu Kanāriju salās uzņemt kruīza kuģi, un izteica Sančesam pateicību par solidaritāti un "morālā pienākuma pildīšanu", piekrītot uzņemt nelaimē nonākušos cilvēkus. PVO ģenerāldirektors arī uzsvēra, ka vīrusa draudu līmenis Kanāriju salu iedzīvotājiem vērtējams kā zems.
Novēro ceļotājus
Zināms, ka vairāki desmiti "Hondius" pasažieru kruīza laikā izkāpuši Svētās Helēnas salā un pēc tam devušies uz savām mītnes zemēm. Pašlaik veselības dienesti mēģina viņus apzināt un novērot. Tostarp noskaidroti vairāki kuģa pasažieri vairākos ASV štatos. Viņi tiekot novēroti, bet saslimšanas simptomu ceļotājiem nav. Jāpiebilst, ka hantavīrusa simptomi ir elpošanas traucējumi, drudzis, caureja un vemšana. Specifisku pretvīrusa zāļu nav. Nav arī plaši pieejamas vakcīnas, lai gan Ķīnā un Dienvidkorejā ir pieejamas vakcīnas pret vietējiem hantavīrusa paveidiem. Saslimšanas gadījumā būtiska ir agrīna hospitalizācija. PVO uzskata, ka "Hondius" gadījumā uz kuģa notikusi hantavīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku, kas notiek reti un parasti gadās ilgstošu kontaktu rezultātā. Vīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku ir raksturīga vīrusa Andu paveidam, kas apstiprināts Dienvidāfrikā hospitalizētajam britu pilsonim. Nīderlandes operators "Oceanwide Expeditions" arī paziņojis, ka uz kuģa, kad tas bija ceļā no Argentīnas uz Kaboverdi, žurku nebija. Zināms, ka pirmais nāves gadījums uz kuģa tika konstatēts 11. aprīlī, kad nomira septiņdesmitgadīgs nīderlandietis. Viņa līķis no kuģa tika nonests pēc gandrīz divām nedēļām Svētās Helēnas salā. Tur izkāpa arī viņa sešdesmit deviņus gadus vecā sieva, kura pēc tam devās uz Dienvidāfriku, kur Johannesburgas slimnīcā 26. aprīlī nomira. 2. maijā uz kuģa nomira arī kāda Vācijas pilsone.
