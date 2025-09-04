Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka līdz augusta vidum astoņās Eiropas valstīs reģistrēti 335 Rietumnīlas drudža pacienti, kā arī 19 no šīs slimības mirušie.
Visvairāk saslimušo ir Itālijā (274), tai seko Grieķija (35), Serbija (9), Francija (7), Rumānija (6), Ungārija (2), Bulgārija (1) un Spānija (1) – visi ar vīrusu inficējušies savā mītnes zemē. Šis ir augstākais saslimstības līmenis pēdējo trīs gadu laikā. Prognozē, ka saslimstība turpinās pieaugt un sezonas maksimumu sasniegs septembrī. Slimības izplatību veicina tas, ka pret to nav vakcīnas, kā arī klimata un vides faktori – garākas vasaras, siltākas ziemas un mainīgs nokrišņu daudzums, kas nodrošina labvēlīgus apstākļus odu pieaugumam, kas ir vīrusa pārnēsātāji. Papildus Eiropā arvien biežāk tiek reģistrēti arī citi odu pārnēsātie vīrusi, tostarp Čikunguņjas drudzis, kura gadījumu skaits šogad Eiropā sasniedzis rekordaugstu līmeni Francijā (227) un Itālijā (63), kā arī Denges drudzis – saslimušie ir Francijā (14), Itālijā (5) un Portugālē (2).
Latvijā līdz šim cilvēku saslimšanas gadījumi nav reģistrēti, taču pērn rudenī Rietumnīlas drudža vīruss pirmo reizi laboratoriski apstiprināts savvaļas putnam Rīgā. Līdzīgs putna inficēšanās gadījums pērn tika konstatēts arī Igaunijā. Tas norāda uz iespējamu vīrusa cirkulāciju arī Baltijas valstīs un liecina, ka infekcija pamazām izplatās uz ziemeļiem.
Kā noris slimība? Lielākajai daļai cilvēku (ap 80%) Rietumnīlas drudža infekcija noris bez simptomiem. Ap 20% gadījumu slimība izpaužas kā gripai līdzīgs drudzis ar galvassāpēm, muskuļu sāpēm, izsitumiem un nogurumu. Retos gadījumos (mazāk par 1%) attīstās smagas komplikācijas – meningīts vai encefalīts, kas īpaši apdraud gados vecākus cilvēkus un pacientus ar novājinātu imunitāti. Vakcīnas pret Rietumnīlas drudzi nav.
Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus, it īpaši apmeklējot valstis ar augstu saslimstību, ievērot šādus profilakses pasākumus: lietot odu atbaidīšanas līdzekļus, īpaši rīta un vakara stundās valkāt apģērbu ar garām piedurknēm un garās bikses, kas aizsargā no odu kodumiem, izmantot logu sietus un moskītu tīklus. Pie savām mājām vajag regulāri izliet stāvoša ūdens konteinerus, piemēram, spaiņus lietusūdens savākšanai, kur var vairoties odi.
Iedzīvotāji tiek aicināti arī ziņot par atrastiem beigtiem putniem (vārnas, sīļi, pūces, vanagi, ērgļi) Pārtikas un veterinārajam dienestam, jo šie novērojumi palīdz uzraudzīt vīrusa izplatību.
