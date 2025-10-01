Rīgas rajona tiesa Jūrmalā pasludinājusi spriedumu krimināllietā, kurā bijusī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārtikas noliktavas priekšniece Inga Kaminska apsūdzēta pēc trim Krimināllikuma pantiem – par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un dienesta pilnvaru pārkāpšanu, ja šis nodarījums izraisījis smagas sekas, par dokumentu viltošanu personu grupā un mantkārīgā nolūkā, kā arī par krāpšanu lielā apmērā, kas izdarīta personu grupā.

Tiesa lēma, ka Kaminska sodāma ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem. Spriedums vēl nav stājies spēkā. 

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā konstatētas 170 noziedzīgu nodarījumu epizodes. Prokuratūras ieskatā Inga Kaminska dokumentu viltošanu un krāpšanu izdarījusi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē