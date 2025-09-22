Satraucoši notikumi svētdien risinājās Liepājā, jo vietējais iedzīvotājs Jānis Rupeiks platformā "X" apgalvo, ka ēstuves “Pakistānas Kebabs” darbinieks mēģinājis tuvāk iepazīties ar viņa 11 gadus veco meitu.
Šovakar pulksten 19:00 skaties 360TV Ziņās visu iesaistīto pušu skaidrojumus – gan kebabnīcas darbinieka, gan meitenes tēva, kā arī policijas.
360TV Ziņas noskaidroja, ka Gujs Varuns Šarma, kurš esot RTU students, esot bērnam prasījis tālruņa numuru un interesējies par viņas profilu lietotnē Snapchat. Darbinieks ar meiteni mēģinājis nodibināt tuvākas attiecības brīdī, kad viņa ar savu astoņgadīgo draudzeni ēstuvē bija palikušas vienas un pārējie apmeklētāji bija izgājuši.
Kad pārnāca mājās, viņa par notikušo pastāstīja vecākajai māsai, kura, savukārt, – mātei un tēvam. Tēvs ar meitu devies uz kebabnīcu, lai pārlieku “draudzīgo” kebabu tirgotāju nofotografētu. Viņš izsauca arī policiju. “Pieļauju, ka mana meita nav vienīgā, ar ko viņš mēģinājis iepazīties. Policija atteicās aizturēt un iepazīties ar viņa tālruņa saturu,” sociālajā vietnē “X” raksta satrauktais tēvs.
“Policijas ekipāža skaidroja, ka draudzēties nav noziegums un tālruni kā lietisko pierādījumu neizņēma. Pieļauju, ka personai tur jau ir citu bērnu kontakti. Tagad, protams, visu būs izdzēsis. Šādas lietas jārisina uz karstām pēdām,” turpina Jānis Rupeiks. Valsts policija uz šo ierakstu reaģēja un ieteikusi vērsties ar iesniegumu policijā. To meitenes tēvs arī izdarījis. Viņš rakstīja, ka minētās kebabnīcas darbinieks “meitai stāstīja, ka viņam ir 17 gadu un gribot kļūt par viņas labāko draugu.”
360TV Ziņas šodien Liepājā mēģināja uzzināt vairāk par šo incidentu no iesaistītajām pusēm. Kebabnīcas īpašnieks iedeva policijai video, kas pievienots lietas materiāliem. Tur it kā esot redzams, ka neko tādu kafejnīcas darbinieks nedarot. Lūk, policijas oficiāls komentārs: “Vakar Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, kādā ēdināšanas uzņēmumā pārdevējs esot piedāvājis nepilngadīgai meitenei iepazīties. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā, veica sākotnējās darbības, izņēma videonovērošanas kameru ierakstu, runāja ar visām iesaistītajām pusēm un šobrīd tiek skaidroti notikušā apstākļi.”
