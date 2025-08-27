Sava auto meklējumi gadsimtu mijā bija daudz vienkāršāki. Ražotāju hierarhija toreiz tradicionāli neapstrīdama – labākie ir vācieši ("Mercedes", "Audi", "BMW", ja naudas mazāk – "Volkswagen" vai "Opel").
Drošības un kvalitātes topā noteikti bija arī zviedru "Volvo". Tad pamazām pieradām un pieņēmām japāņu "Toyota", Korejas "Kia" un "Hyundai". Šodien... Kā lavīna gāžas pat tā sauktajiem auto ekspertiem grūti iegaumējamu, atšifrējamu, novērtējamu zīmolu lavīna. "GWM", "Lynk & co", "BYD", "Dongfeng", "MG"... Un piedevām izrādās, ka pat "Volvo" var būt ražots Ķīnā. Kā spēt noorientēties un neapmulst šajā globālajā jaunumu jūrā?
"Gada auto" konkursi
Kā zināms, Latvijā nu jau ir divi auto konkursi: vecais "Latvijas Gada auto" un otro savas jaunās dzīvītes gadu vadošais "Latvijas E-auto". Abi (laikam jau pateicoties tieši šim varenajam jaunu konkurentu pieplūdumam tirgū) pulcē lielu dalībnieku skaitu. Pat pārāk lielu, lai vienā testa brauciena dienā, kādu tikko aizvadīja vecais konkurss, laimīgie klātesošie spētu visus vairāk nekā 20 jaunumus aptaustīt. Un novērtēt. Un kur nu vēl jums savus secinājumus skaidri un pamatoti izklāstīt.
Tādēļ – sava jaunā auto meklējumos, protams, nenāks par skādi paskatīties vizuāli simpātiskos žūrijas biedru Paula Timrota un Normunda Avotiņa videoklipiņus. Skaisti. Bet informatīvi nepietiekami.
Interneta portāls "gadaauto.lv" piedāvā ceļu uz forumu. Ieskatāmies. Jau labāk. Daži jaunumi tiešām paplucināti visai centīgi. Bet kas ir atsauksmju autori? Vai varam ļaut sevi ietekmēt aiz pseidonīmiem ("motorfox", "kvatra", "opis", "darklight" u. tml.) savu pieredzi paslēpušiem ļautiņiem? Kāpēc te nav gandrīz neviena pazīstama vārda (atradu vien Mārtiņu Lūsi)? Varbūt tieši tāpēc, ka anonīmā čatā kaut kā negribas nākt.
Dikti jau gribas saprast, piemēram, ko Latvijai sola "MG" debija.
Pirmkārt jau – kas tad īsti ir "MG". Klasisks angļu zīmols, kuru pazinām gadsimta sākumā, vai ķīnietis, no kuriem joprojām baidāmies? Abi kopā.
Grūtībās nonākušo "MG" pirms vairāk nekā desmit gadiem nopirka Ķīnas milzis "SAIC Motors". Reanimēja. Padarīja par nopietnu tirgus spēlētāju vispirms Britu salās un nu jau visā Eiropā. Dizains tapis Anglijā. Pats auto – Ķīnā. Un mēs saņemam divus jaunumus tieši tīrībai un taupībai vissvarīgākajās pārvietošanās līdzekļu grupās.
Lētākie kompaktie
Izšķērdība ir lieki gabarīti un jauda. Pat paliekot pie vecās iekšdedzes, varam būt visai zaļi, ja nepārvietojam lieku tonnu metāla un cita balasta. Vajag ņemt iespējami nelielu. Un tā arī lētāku. Tādu kā "MG3". Svars – nedaudz virs tonnas. Garums – nedaudz virs četriem metriem. Cena – 16 400 eiro. Kvalitāte? Te "Latvijas Gada auto" žūrijas vecbiedra Guntara Pulsa komentārs.
"Šomēnes Latvijā ienācis vēl viens Ķīnas autoražotājs – "MG". Man bija iespēja nedaudz pabraukt ar trim modeļiem – mazās klases modeli "3" un diviem lielākajiem krosoveriem, kam modeļa apzīmējums sastāv no burtu kombinācijas, ko esmu jau piemirsis. Visi trīs modeļi pieteikti konkursam "Latvijas Gada auto 2026". Visiem zem motora pārsega bija 1,5 litru benzīna hibrīdi, tiesa, ar dažādu jaudu. Ikdienas braukšanas režīmā šķita gana dinamiski. Par dizainu, protams, var spriest katrs pats, taču salona apdare izskatījās gluži kvalitatīva. Pat mazākajam modelim durvis veras ciet ar solīdu skaņu.
Budžeta klasē svarīga ir cena, un izskatās, ka tā ir visai konkurētspējīga. Tā ka atliek tikai pagaidīt, kā tirgus reaģēs uz šo jaunpienācēju."
Kā šādi auto šogad pieņemti mūsu tirgū? Gluži labi. Populārākie bijuši "Škoda Fabia" (šogad pārdoti 197, cena 17 460 eiro) un "Dacia Sandero" (šogad pārdoti 174, cena 14 490 eiro). Nepietiekami novērtēts, manuprāt, ir "Suzuki Swift", kurš par nepilniem 19 000 eiro piedāvā pat mūsu laucinieku tik kāroto pilnpiedziņu. Ko spēs neizbēgami Ķīnas ēnā tomēr esošais "MG"?
Mazie elektriskie
Jā, "mazie". Jā, tie, kuru nobraukums (ar vienu uzlādi) gan nepārsniedz 300 km (kurš no jums dienā brauc vairāk?!), kuru izmēri neļauj vadāt dīvānus un ledusskapjus, bet ir gluži pietiekami pat prāvai ģimenei. Arī šajā saprātīgajā pulciņā (cena zem 30 000) ienāk "MG" (modelis "MG4"). Un vēl viens "Gada auto" titula pretendents – "Fiat Grande Panda". Kādi tie būs konkurenti "GWM Ora" (šogad pārdotas 22) un "Dongfeng Box" (pārdotas 23), kas jau pieņemti par spīti visām šaubām par Austrumu kvalitāti? Un kā šādu izvēli atbalstīs jaunie elektroauto atbalsta pasākumu noteikumi? Vai tuvosies Japānas līmenim, kur tieši mazie elektriskie tiek dotēti bagātīgi?
Lai veiktu pārdomātu izvēli, būtu vērts aiziet uz abu konkursu publiskajām dienām. "Gada auto" tāda būs 30. septembrī Rīgā pie "Mola". "Gada elektroauto" – nedēļu vēlāk pie "Spices". Te varēs jaunumus aptaustīt; iepriekš rindā piesakoties, ar tiem kādu gabaliņu pabraukt. Un tikt pie ekspertu klātienes konsultācijām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu