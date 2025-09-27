"Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Olga un Kaspars Kambalas dodas ciemos pie viņa mammas Elitas Jelgavā. Ģimenes atmosfērā, pārskatot vecās fotogrāfijas un atceroties pagātnes notikumus, Kaspars kļūst īpaši atklāts. Viņš stāsta, ka sapņos bieži redz savu brāli Kristapu, kurš traģiski nomira no vēža.
"Es arī viņu visu laiku redzu – pēc filmas," atklāj viņa mamma, bet Kaspars pauž, ka nesen redzējis "foršu sapni par brāli". Aizkadrā viņš atzīst, ka Kristapu sapņos redz, konkrētos brīžos, kad viņš ir "mazdrusciņ norāvies". Brālis viņu bargi rāj sapņos, reizēm abi pat strīdas.
“Tad es uzreiz redzu bračku. Kad es esmu dzēris, tad mēs pat sapņos strīdamies. Viņš dusmojas," saka Kaspars.
Viņa mamma piebilst, ka žēl, ka "viņas nedzērāja gēni nav iedzimuši", un abi ar Kasparu secina, ka "Kambalu gēni ir spēcīgi". Sarunā atklājas arī kāds interesants fakts – izrādās Kaspara mamma arī pēc kāzām ar viņa tēvu saglabājusi savu meitas uzvārdu. Kaspars jautā mammai, kāpēc viņa pēc kāzām nepārgāja Kambalas uzvārdā. Elita atklāj, ka sākotnēji gribējusi pieņemt dubulto uzvārdu – Grāve-Kambala –, taču dzimtsarakstu nodaļā to neļāva, tāpēc palikusi Grāve.
Kaspars piebilst, ka tam bijuši savi plusi. Viņš atceras laiku, kad notika Černobiļas traģēdija – tēvs tolaik slēpās, lai viņu neaizsūtītu uz turieni.
"Es atceros, ka kādreiz lejā pie pastkastītēm bija tāfele ar visiem dzīvokļu iemītnieku vārdiem. Tur nebija Kambala, bija Grāve, un tēvu tāpēc nepaņēma,” saka Kaspars, piebilstot: "Tā kā, māmiņ, tu visu pareizi izdarīji".
