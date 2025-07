Pēdējo mēnešu laikapstākļi būtiski apdraud vasarāju ražas – kā liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra informācija, Zemgalē un Kurzemē situācija ir labāka, bet Vidzemē un Latgalē lauki ir ievērojami applūduši.

Tajā pašā laikā meteorologi turpina solīt, ka atlikušie vasaras mēneši var būt karstākie pēdējā desmitgadē - arī šī prognoze neiepriecina lauksaimniekus. Lai gan nav risinājuma, kas ļautu pilnībā izvairīties no klimata pārmaiņu radītajiem riskiem, atbilstoša un kvalitatīva sēklas materiāla izvēle var uzlabot situāciju. Tajā pašā laikā ekspertu aplēses liecina, ka aptuveni 70% Latvijas lauksaimnieku joprojām izmanto nesertificētu sēklas materiālu.

Nepārbaudīta dīgtspēja, ziemcietība, šķirnes tīrība

Nesertificēts sēklas materiāls tikai pirmajā brīdī var šķist kā iespēja ietaupīt – realitātē riskējam ne tikai ar finansēm, bet arī slimību izplatību, ražas apjomu un kvalitāti. Vēlme ietaupīt ir saprotama, tomēr lauksaimniecībā tas var izrādīties ļoti riskants lēmums, it īpaši, ražas sēšanas un attīstības sākuma posmos. Ja sēklas nav sertificētas, tas nozīmē, ka, visticamāk, nav pārbaudīta to dīgtspēja, ziemcietība, šķirnes tīrība, nezāļu un citu piemaisījumu klātesamība u.tml. Zemāks dīgšanas procents nozīmē, ka daļa sēklu nesadīgst, radot nevienmērīgu un samazinātu ražu. Šādam sējas materiālam var būt arī slimību ierosinātāji, ko vēlāk nāksies risināt ar dārgiem augu aizsardzības līdzekļiem.

Ietaupot 30 eiro, var zaudēt 160 eiro

Kompānijas“Linas Agro” ekspertu veiktais pētījums atspoguļo, ka, izmantojot nesertificētas sēklas, sākotnējais ietaupījums ir aptuveni 30 eiro par vienu hektāru, bet iespējamie zaudējumi var sasniegt pat 160 eiro no viena hektāra. Arī mana astoņpadsmit gadu pieredze agronoma darbā un ikgadējie novērojumi liecina, ka, izmantojot nesertificētu sēklas materiālu, ražas apjoms ir mazāks, augu attīstība - nevienmērīgāka. Arī nezāļu daudzums ir izteiktāks, un slimību apkarošana prasa papildu ieguldījumus. Izmantojot pašaudzētu vai no kaimiņa iegūtu sējas materiālu, jārēķinās, ka ražā var parādīties arī cita kultūra - nevēlama piemaisījuma sastāvdaļa. Taču pieredze liecina, ka visbūtiskākā atšķirība novērojama tieši tad, kad sastopamies ar neparedzētiem apstākļiem, piemēram, lielu sausumu vai ilgstošām lietavām. Sertificēts sēklas materiāls ir izturīgāks un efektīvāk pielāgojas nelabvēlīgiem laikapstākļiem, jo ir radīts no speciāli selekcionētām šķirnēm, kas piemērotas konkrētajam klimatam un garantē veiksmīgu dīgtspēju.

Zināšanas un izpratne sējas materiāla nozīmi

Sēkla, kas izgājusi rūpīgu selekcijas procesu, ir galvenais faktors, lai raža būtu pēc iespējas paredzamāka. Tomēr jāņem vērā arī kvalitatīvas augsnes sagatavošanas un pareiza mēslojuma nozīme - jo rūpīgāk sagatavota augsne, jo veiksmīgāk un vienmērīgāk norit sēklas dīgšana. Papildu tam svarīgi izvēlēties sēklas materiālu, kas piemērots ne tikai mainīgajiem Latvijas laikapstākļiem, bet arī augsnes struktūrai. Tas viss prasa zināšanas un padziļinātu izpratni par sējas materiāla nozīmi, kā arī par faktoriem, kas jāņem vērā, izvēloties savam laukam piemērotāko.

Pieredzes apmaiņa un semināri

Latvijas lauksaimnieki soli pa solim, taču aizvien vairāk apzinās, cik liela nozīme ir kvalitatīvam sējas materiālam, taču ir aspekti, kas jāuzlabo, piemēram, būtu lietderīgi dažādi praktiskie semināri, kuros demonstrē labo praksi un lauksaimnieki dalās pieredzē par sēklas materiāla izvēli un augkopības metodēm konkrētajā reģionā. Arī mūsu saimniecībā tiek organizētas lauka dienas, kurās ikviens interesants var pārliecināties par konkrēto šķirņu piemērotību Latvijas klimatam un dažādām augsnēm, iepazīties ar rezultātu, iesējot vienu materiālu ar dažādām tehnikām, aprunāties ar nozares speciālistiem, lai izvēlētos piemērotākos risinājumus savai ražai.

Izvēle starp sertificētu un nepārbaudītu sējas materiālu lielā mērā ietekmēs to, cik apjomīga un kvalitatīva būs raža novākšanas laikā, kā arī, cik lielas izmaksas nāksies ieguldīt, piemēram, nezāļu un slimību apkarošanā. Pārbaudīts sēklas materiāls nozīmē stabilitāti apstākļos, kad klimats ir neparedzams. Tāpēc nepieciešams veicināt lauksaimnieku izpratni ne tikai par pārbaudīta sēklas materiāla priekšrocībām, bet arī finansiālo risku, ko paredz nepārbaudīta materiāla izmantošana.