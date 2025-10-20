Vienai no leģendārajām personībām latviešu tautas lietišķajā mākslā, tautas daiļamata meistarei, V šķiras Trīszvaigžņu ordeņa kavalierei, cimdu adītājai Jettei Užānei (dēvētai par Cimdu Jettiņu) ir vairāki tematiskie cimdu cikli, viens no tiem ir veltīts Imanta Ziedoņa pasakām**.
Šoreiz publicējam meistares veltījumu dzejnieka “Zaļajai pasakai”.
Materiāli
- vilnas dzija
- adāmadatas atbilstoši dzijas rupjumam
*Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarbi"
