Ko darīt, ja zem divstāvu mājas ir mitrs pagrabs – slapjos pavasaros pat ir ūdens. Kāds varētu būt cēlonis, un kā to novērst? Cits iesaka drenāžu pa perimetru, cits izrakt bedri un ar ūdenssūkni izsūknēt ūdeni. Kā no pagraba ar dzelzsbetona sienām un betona grīdu izvadīt ūdeni (neskaitot izsūknēšanu)? Jautā Zane C. Konsultē  "KÖSTER Bauchemie AG" pārstāvis Latvijā, SIA "CM Serviss" valdes loceklis Māris Kapusts. 

Kāpēc mitrs

Galvenie mitruma cēloņi pagrabā ir paaugstināts grunts mitrums, augsts gruntsūdeņu līmenis, bojāta vai neesoša hidroizolācija, nepietiekama ventilācija. Zemē ierīkotas un neaizsargātas būvkonstrukcijas ļoti labi vada mitrumu. Mazāku ļaunumu mitrums nodara monolītām dzelzsbetona konstrukcijām materiāla blīvuma dēļ.

Pagrabā būtiska ir ventilācija un gaisa apmaiņa. Ja pagrabam nav ierīkota hidroizolācija, var nākties izveidot papildu lūkas, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju un mitruma izgarošanu, novērstu uzglabātās ražas pelēšanu, pūšanu. Par ventilāciju nedrīkst aizmirst arī sakārtotā pagrabā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē