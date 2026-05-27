Ilarions, laicīgajā vārdā Grigorijs Alfejevs, tika aizturēts svētdienas vakarā Prāgas pievārtē un līdz otrdienas pusdienlaikam atradās vienvietīgā kamerā policijas iecirknī.
Oficiāla apsūdzība ne viņam, ne otrai aizturētai personai, kas bija kopā ar metropolītu, netika uzrādīta. Lēmumu par aizturēšanu pieņēma, kad policijas narkotisko vielu apkarošanas nodaļas darbinieki, reaģējot uz anonīmu informāciju, pārmeklēja garīdznieka auto bagāžnieku un tajā atrada četrus nelielus tilpumus ar baltas krāsas vielu, ko ekspertīze atzina par piederīgu "aizliegtām".
Krievijā Čehijas diplomātam paziņoja, ka pārmetumi Ilarionam narkotisko vielu izgatavošanā, glabāšanā un izplatīšanā ir "absurdi". Maskava pieprasīja Prāgai nekavējoties viņu atbrīvot, kā arī "izbeigt Krievijas Pareizticīgās baznīcas pārstāvju vajāšanas Čehijā", traktējot notikušo kā vēršanos pret pareizticību vispār. Arī pats Ilarions noraidījis jebkādu saistību ar narkotiskajām vielām un incidentu uzskata par provokāciju.
Tomēr Ilarions nav vienkāršs garīdznieks. Laikā no 2009. līdz 2022. gadam viņš vadīja Krievijas Pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhāta ārpolitikas departamentu. Viņu uzskatīja par Maskavas un visas Krievijas patriarham Kirilam pietuvinātu personību, iespējams, posteņa mantinieku. Drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā viņu norīkoja par Budapeštas–Ungārijas eparhijas vadītāju. Taču Ungārijā garīdznieka palīgs apsūdzēja Ilarionu seksuālā uzmācībā un tika baumots arī par Ilariona nepiemēroti grezno dzīvesveidu. Pēc šī skandāla metropolītu 2024. gadā nosūtīja mierīgākā darbā uz krievu pareizticīgo draudzi Karlovi Varos Čehijā. Čehijas un Ungārijas mediji apgalvo, ka Ilarions saistīts ar Krievijas drošības dienestiem. Viņam ir arī Ungārijas pase. Tāpat publicēts video, kurā garīdznieks šautuvē šauj ar ieroci, turklāt Čehijas izdevums "Denik N", atsaucoties uz bijušo metropolīta līdzgaitnieku, vēsta, ka šaušana notikusi Krievijas Federālā drošības dienesta galvenajā mītnē Maskavā. Pastāv versija, ka aizturēšana ir mājiens Maskavai atsaukt Ilarionu, jo Čehijā viņu uzskata par "persona non grata".
