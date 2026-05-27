Latvijas hokeja izlase apgāzusi daudzu speciālistu prognozes un, par spīti sastāva atjaunošanas procesam, sasniegusi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu.
Labāko astoņu skaitā mūsu hokejisti iekļuvuši vien sesto reizi, lai gan Cīrihē Latvijas izlasei šis ir trīsdesmitais pasaules čempionāts elites divīzijā.
Komanda atvērusies
Punkts grupu turnīram tika pielikts ar pārliecinošu uzvaru 8:1 pār Ungāriju, šoreiz bez problēmām izvairoties no pagājušā gada kļūdām, kad līdzīgā situācijā tika piedzīvots smags zaudējums pret Austriju (1:6). Sākums gan bija stresains, jo tiesneši Latviju nedaudz pažēloja pēc Sanda Vilmaņa pārkāpuma, par sitienu pretiniekam galvas apvidū piešķirot vien divas soda minūtes, lai gan varēja iešķiebt arī 5+20.
Četras ripas ungāru vārtos tika iemestas skaitliskajā vairākumā, kurā šogad mūsējiem spēle sekmējas daudz labāk nekā iepriekšējos divos gados, bet Sandis Vilmanis izcēlās arī mazākumā. Viņš šajā mačā nopelnīja trīs punktus (2+1), bet čempionātā kopumā Sandim jau 11 (4+7), atkārtojot Riharda Bukarta Latvijas izlases rekordu rezultativitātes punktos vienā turnīrā.
Savus kārtējos, jau septītos vārtus iemeta kapteinis Rūdolfs Balcers, kurš joprojām ir visa turnīra labākais snaiperis, bet otro maču pēc kārtas ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Eduards Tralmaks, tiekot pie mača labākā spēlētāja balvas (pulksteņa). Šoreiz divas iemestas ripas arī trešās maiņas rēķinā, kas ir laba ziņa pirms ceturtdaļfināla, jo turnīra pirmajā pusē vārtus praktiski meta tikai līderu trio.
"Man ir prieks, ka visa komanda ir atvērusies, pēdējās spēlēs rādām skaistu spēli uzbrukumā,"
gandarīts par komandas biedriem bija arī Balcers.
Tāpat pret ungāriem beidzot sagaidīts arī aizsarga vārtu guvums – no zilās līnijas precīzs bija Miks Tumānovs. Trešajā periodā daudz tika spēlēts uz jauno talantu Albertu Šmitu. "Šmitijs daudz met uz vārtiem, grib iemest, un to katrs redz. Domāju, ka kaut kad jau iekritīs, jo tik daudz "štangu" kā viņam nav bijis nevienam citam," 18 gadus veco komandas biedru uzteica Balcers.
Vītoliņam otrais
Šajā čempionātā jaunu ierakstu Latvijas hokeja vēsturē veicis ne tikai Balcers, kurš guvis vārtus sešās no septiņām grupas spēlēm, bet arī galvenais treneris Harijs Vītoliņš, jo viņš ir pirmais, kura vadībā izlase ceturtdaļfinālu sasniegusi divos turnīros. Protams, neaizmirstams ir 2023. gada bronzas pavasaris, bet kopumā viņam bijusi liela loma pat četros ceturtdaļfinālos, jo 2000. gadā Sanktpēterburgā Vītoliņš bija komandas kapteinis, bet 2009. gadā Bernē tā brīža galvenā trenera Oļega Znaroka palīgs. Vēl vienā šādā turnīrā 2004. gadā Prāgā Harijs bija Latvijas spēļu komentētājs televīzijā.
Ceļš līdz labāko astoņniekam gan sanāca gana grumbuļains, jo pēc zaudējuma Austrijai trešajā spēlē (1:3) reti kurš ticēja, ka izdosies tikt tālāk, un optimismu nevairoja arī sagrāve pret somiem (1:7), tomēr pēc tam sekojušas trīs uzvaras. "Neviens mums īsti neticēja, tikai mēs paši, tāpēc ir liels prieks par paveikto," pret ungāriem vārtus un rezultatīvu piespēli nopelnījušais Toms Andersons uzsvēra, ka komanda ne mirkli nav novirzījusies no izvirzītā mērķa. Savukārt Vītoliņš jau kārtējo reizi turnīra gaitā izcēla spēlētāju rakstura stingrību. "Šī ir darba komanda, kas ir gatava cits par citu cīnīties," atmosfēru komandā raksturoja treneris.
Norvēģi liek pagaidīt
Latvijas vieta A grupā kļuva zināma tikai pēc dienas otrās spēles, kurā ASV tikās ar Austriju, savukārt pretinieks ceturtdaļfinālā vēl vēlāk, pēc B grupas pēdējā mača starp Kanādu un Čehiju. Ja nenotika pārsteigumi, tad ceturtdaļfinālā ceturtdien Fribūrā jāspēlē ar Norvēģiju. Tas ar nosacījumu, ka austrieši zaudēja amerikāņiem, bet čehi kanādiešiem. Norvēģija šajā čempionātā ir lielākā pārsteiguma autori, pirmo reizi kopš 2012. gada tiekot labāko astoņniekā. Lai gan vikingi turnīru sāka ar zaudējumu slovākiem (1:2), pēc tam uzvarēja zviedrus (3:2) un čehus (4:1) un paņēma punktu pret Kanādu (6:5). Vakar papildlaikā izrautā uzvara pār Dāniju (4:3) neļāva uzreiz ieņemt otro vietu grupā, ceturtdaļfinālu pāru sadali atliekot uz vakaru.
Rezultāti. Hokejs
- Pasaules čempionāts. A grupa
Latvija – Ungārija 8:1 (3:0, 2:1, 3:0), 9:48 Balcers (Vilmanis, Tralmaks, vair.) 1:0, 18:38 Smirnovs (Zīle, Andersons, vair.) 2:0, 19:47 Tralmaks (Egle, Dzierkals) 3:0, 27:53 Andersons (Batņa, Krastenbergs, vair.) 4:0, 34:51 Tumānovs (Andžāns, Smirnovs) 5:0, 37:57 Nemešs (Hadobašs, Horvats) 5:1, 54:44 Krastenbergs (Egle, Andžāns) 6:1, 57:00 Vilmanis (Balcers, maz.) 7:1, 58:03 Vilmanis (Šmits, Tralmaks, vair.) 8:1. Vārtsargi: Gudļevskis – Baližs. Metieni: 26:15. Skatītāji: 7485.
Ceturtdaļfinālu pieredze
- Pieciem Latvijas izlases hokejistiem – vārtsargam Kristeram Gudļevskim, aizsargiem Ralfam Freibergam, Kristapam Zīlem un Oskaram Cibuļskim, kā arī uzbrucējam Rūdolfam Balceram rīt būs trešais pasaules čempionātu ceturtdaļfināls karjerā, jo viņi bija komandā arī 2018. gadā, kad labāko astoņu skaitā Latvija tika Boba Hārtlija vadībā. Savukārt otro reizi izslēgšanas spēļu spriedzi baudīs Mārtiņš Dzierkals, Renārs Krastenbergs, Toms Andersons, Oskars Batņa, Deniss Smirnovs un Roberts Mamčics, jo šī gada sasaukumā kopā ir 11 bronzas medaļnieki.
Viss tikai sākas
- Sandis Vilmanis: Iznācām sagatavoti, jo ungārus nebijām par zemu novērtējuši. Sākām uz pilnu gāzi, sametām trīs golus, bet pēc tam mazliet atslābinājāmies, sākās paviršības. Trešajā periodā atkal spēlējām vienkāršāk, treneri uzsvēra, ka nedrīkstam pazaudēt savu spēli. Prieks par gūtajiem vārtiem, pats sev devu spiedienu, jo nekrita, lai gan iespēju bija ļoti daudz. Paldies komandai un treneriem, kas mani atbalstīja un uzmundrināja.
- Haralds Egle: Esam uz viļņa, ejam uz priekšu, jo galvenās cīņas tikai sākas. Mums ir ļoti labs kolektīvs, šobrīd jāizbauda pozitīvais gan uz ledus, gan ārpus tā, taču nākamās spēles jau būs pavisam citādas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu