Latvijas izglītības iestādēs vakar sākās jaunais 2025./2026. mācību gads. Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāka 223 696 skolēni, viņu vidū – 19 956 pirmklasnieki un 2196 bērni no Ukrainas, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotie provizoriskie dati.
Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti 26 222 pedagogi. 1. septembrī durvis vēra 477 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes (25 sākumskolas, 239 pamatskolas, 183 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas), 37 speciālās izglītības iestādes, kā arī 76 privātās skolas. Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī – aptuveni 28 000, prognozē IZM. No tiem ap 10 tūkstoši šogad sāks mācības pirmajā kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs.
Šajā mācību gadā Latvijas izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību pamatizglītības programmu, noslēgsies pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Ar 1. septembri mācības latviešu valodā sāk 4. un 7. klases, kuras līdz šim mācījās mazākumtautību programmās.
Līdztekus Latvijas skolās sāksies pakāpeniska atteikšanās no krievu valodas kā otrās svešvalodas pamatizglītībā. 4. klašu skolēni šogad apgūs tikai angļu valodu kā pirmo svešvalodu, bet 2026./2027. mācību gadā viņi kā otro svešvalodu sāks apgūt kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvalodu, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā. Krievu valodas starp šādām valodām nav.
No šī mācību gada skolās līdz 6. klasei aizliegts izmantot mobilos tālruņus, ja vien tie nebūs nepieciešami mācību programmas apgūšanai.
