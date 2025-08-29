Bijusī Izraēlas ķīlniece Gazā, Ilana Gricevska (Ilana Gritzewsky), otrdien emocionāli uzrunāja ANO Drošības padomi, stāstot par piedzīvoto "Hamās" gūstā – piekaušanu, seksuālu vardarbību un badu.
Viņa atklāja, ka kādu laiku tika turēta kopā ar citiem ķīlniekiem Nāsera slimnīcā Hānjūnisas rajonā, kur šonedēļ notika Izraēlas armijas militārā operācija.
"Mūs veda caur pagalma ieeju, garām civiliedzīvotājiem. Slimnīcā bija zona, ko izmantoja tikai 'Hamās', tur dežurēja bruņots sargs," stāstīja Gricevska. "Mūs ieslēdza telpā, kur satikām vēl vienu ķīlnieku."
Gricevska tika turēta gūstā 55 dienas bez medicīniskās palīdzības pēc tam, kad tika ievainota "Hamās" uzbrukumos 2023. gada 7. oktobrī. Viņa un viņas partneris Matans Zangaukers (Matan Zangauker) tika nolaupīti no Nirozas kibuca Izraēlā, un Zangaukers joprojām atrodas gūstā. Gricevska tika atbrīvota pamiera laikā novembrī, apmaiņā pret palestīniešu ieslodzītajiem.
"Viņi paņēma mani aiz matiem, iesita pa vēderu, liekot zaudēt elpu. Viņi vilka mani pa grīdu, pacēla un meta pret sienu. Viņi mērķēja uz mani ar ieročiem, sita mani un mēģināja filmēt ar manu telefonu. Es pacēlu rokas, teicu, ka esmu meksikāniete, lūdzu, lai mani nesāpina, nenodara seksuālu vardarbību, nesit, vienkārši ļauj man aiziet. Teroristi sita mani, pazemoja, pieskārās visam ķermenim, uzcēla mani uz motocikla un aizveda uz Gazu," viņa atstāsta nolaupīšanas brīdi.
"Ceļā uz Gazu, kad viņi sāka mani aiztikt un seksuāli izmantot, es vienkārši zaudēju samaņu – vairs nespēju to izturēt," sacīja Gricevska. Viņa arī norādīja, ka gūstā zaudējusi 12 kilogramus.
"Hamās" gūstā Gricevska cieta smagus ievainojumus – lauzts žoklis, lauzts iegurnis, bojāta auss un apdegusi kāja. Viņa stāstīja, ka lūdza turētājus nenodarīt seksuālu vardarbību, uzsverot, ka viņai ir menstruācijas.
Ēdiens gūstā bija niecīgs – dažkārt tikai 10 turku zirņi vai gabaliņi sausas maizes, kas nebija pilnībā pagatavoti. Teroristi bieži bija ģērbušies kā civīlie; piemēram, viens teica, ka ir matemātikas skolotājs, cits – jurists.
Runu viņa noslēdza spāņu valodā: "Es šodien esmu šeit arī kā meksikāņu sieviete, jo tur esmu dzimusi, tur kartelis nogalina un spīdzina cilvēkus. Viņus sauc īstajos vārdos – teroristi, noziedznieki. Pasaule nešaubās par viņu nosodīšanu, tāpēc es brīnos, kāpēc 'Hamās', kas dzīvus sadedzina bērnus, izvaro sievietes, izkropļo ķermeņus, nolaupa bērnus un pieaugušos, netiek līdzvērtīgi nosodīts? Kāpēc 'Hamās' tiek vērtēts citādi? Kāpēc 'Hamās' netiek uzskatīts par teroristu grupu, kāda tā ir? Kāpēc ebreju teiktais tiek apšaubīts? Tā nav tikai liekulība, tā ir nodevība."
"Mani atbrīvoja pēc 55 dienām, bet mana dvēsele paliek kopā ar 50 ķīlniekiem, kas joprojām atrodas Gazā," viņa teica runas noslēgumā.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu