Saeimā šodien plānota Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) izveidotās valdības apstiprināšana, liecina parlamenta darba kārtība.
Jaunas valdības izveide īsā laikā apliecina politisko spēku spēju vienoties un koncentrēties uz valsts interesēm,
Saeimas sēdē, kurā tiek lemts par Andra Kulberga (AS) vadītās valdības apstiprināšanu, sprieda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Saeimas priekšsēdētāja aicināja deputātus atbalstīt jauno Ministru kabinetu, uzsverot nepieciešamību pēc izlēmīgas un vienotas rīcības.
Savā uzrunā Mieriņa norādīja, ka valdība izveidota īsā laikā, kas apliecina politisko spēku spēju vienoties un koncentrēties uz valsts interesēm. Viņa akcentēja, ka jaunās koalīcijas pamats ir līdzvērtīga partneru sadarbība un stabils vairākums Saeimā, kas ļaušot virzīt būtiskus lēmumus.
"Apvienotā saraksta" (AS) politiķa Andra
Kulberga durvis labām idejām vienmēr būšot atvērtas ikvienam Saeimas deputātam,
uzsvēra pats Kulbergs šodienas Saeimas ārkārtas sēdē, kurā lemj par viņa apstiprināšanu Ministru prezidenta amatā.
Viņš atzina, ka pirms četriem gadiem viņam nav bijis nojausmas, ka varētu kļūt par Saeimas deputātu, bet pirms divām nedēļām - ka varētu kļūt par premjeru. Kulbergs pateicās Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par izvirzīšanu premjera amatam un kolēģiem par uzticību.
Kulbergs izcēla, ka divu nedēļu laikā valstī ir atrisināta politiskā krīze. Viņš esot lepns, ka politiķi spējuši vienoties un rast kopīgo arī jūtīgos jautājumos. Viņš arī piebilda, ka šīs valdības veidošanas process Latvijas apstākļiem ir bijis neraksturīgi ātrs - 10 dienu laikā izveidota strādātspējīga valdība.
Ātrumu prasot arī sabiedrība.
"Gumijas vilkšana tagad neder,"
teica Kulbergs, uzsverot, ka Latvijai vajadzīga efektīva un profesionāla valdība, kas ir reāli darīt griboša un spējīga.
Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV).
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars, liecina neoficiālā informācija.
Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem.
No "Jaunās vienotības" (JV) jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru tiek virzīts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Plānots, ka AS politiķi Kulberga valdībā vadītu Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kuras pašlaik vada redzami JV politiķi.
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Puntuļa - Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Vitenbergs.
Plānots, ka no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
