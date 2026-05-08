Augot dzīves dārdzībai, Rīgā dzīvokļu īres vidējā maksa sasniegusi jaunu rekordu – 938 eiro mēnesī, neskaitot maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem – liecina pats svaigākais uzņēmuma "Arco Real Estate" pārskats par dzīvojamo telpu īres tirgu 2025. gadā.
Kā liecina pārskats, īres vidējo cenu ceļ galvenokārt dzīvokļi jaunbūvēs ar ļoti labu atrašanās vietu un lielisku telpu labiekārtojumu, kā arī agrāk celtajos, kapitāli pārbūvētajos un atjaunotajos namos. Citās Latvijas pilsētās, kur izīrēšanai paredzēto dzīvokļu tiek piedāvāts krietni mazāk, īres cenas Rīgas līmeni nesasniedz.
Uzņēmuma "Arco Real Estate" Dzīvojamo telpu īres nodaļas vadītājs Edgars Dargis īres sadārdzinājumu Rīgā skaidro ar to, ka pērn īres tirgus piedāvājumā arvien vairāk parādījās izremontēti un labiekārtoti dzīvokļi, kurus pajumtes meklētāji piekrita īrēt arī par lielāku maksu. Kā stāsta uzņēmuma pārstāvis, īres tirgū lielāka rosība bijusi aizvadītā gadā martā, aprīlī un maijā, kad vietējie iedzīvotāji un ārzemnieki visbiežāk meklējuši vienas un divu istabu īres dzīvokļus par 400 līdz 600 eiro mēnesī, neskaitot komunālos maksājumus. Īrnieku vispieprasītākie bijuši mēbelēti divu istabu dzīvokļi 45 līdz 60 kvadrātmetru platībā par 11 līdz 15 eiro kvadrātmetrā jeb vidēji 580 līdz 780 eiro mēnesī bez komunālajiem rēķiniem.
Jaunajos dzīvojamo namu projektos labiekārtotu dzīvokļu īres cenas svārstījās no 16 līdz 30 eiro par kvadrātmetru. Piemēram, par labiekārtotiem un mēbelētiem divu istabu dzīvokļiem 45 līdz 60 kvadrātmetru platībā īres cenas sasniedza vidēji 855 līdz 1140 eiro mēnesī, neskaitot komunālos izdevumus. E. Dargis gan atzīst, ka pērn un arī šī gada aizvadītajos mēnešos īres tirgū lielas izmaiņas neradīja arī "Euribor" procentu likmju pazeminājums. "Euribor" likmju kritums, kas 2025. gada sākumā noslīdēja zem 3% atzīmes, iedzīvotājus noskaņoja, ka izdevīgāk dzīvokli nevis īrēt, bet pirkt, tāpēc ka bankas izsniegtā aizdevuma mēneša maksājumi ir mazāki nekā mēneša īres maksa.
Pirmajā vietā Āgenskalns