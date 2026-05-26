"Mēs esam vienīgā lauksaimniecības skola šajā Daugavas pusē, līdz ar to ar lauksaimniecību saistītās specialitātes ir pieprasītās un uz tām ir konkurss. Lauksaimniecības izglītībai mums ir laba bāze, labas tradīcijas," saka Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Ševčuka. 

Kandavas Valsts arodskola dibināta 1937. gadā. Jau padomju laikā – 1945. gadā – tika izveidots Kandavas Lauksaimniecības tehnikums. 2015. gadā tehnikumam kā teritoriālās struktūrvienības pievienoja Saulaines un Cīravas profesionālās vidusskolas. Tehnikumā šobrīd mācās 704 audzēkņi (no tiem Kandavā – 412). Var apgūt šādas profesijas: mehanizācijas tehniķis (Kandavā, Saulainē, Cīravā), smago spēkratu mehāniķis (Kandavā), augkopības tehniķis (Kandavā, Saulainē), arī tieši ar lauksaimniecību nesaistītus arodus: automehāniķis (Kandavā), elektrotehniķis (Kandavā), mazumtirdzniecības komercdarbinieks (Kandavā), datorsistēmu tehniķis (Saulainē), pavārs (Kandavā, Saulainē, Cīravā), uzskaites grāmatvedis (Kandavā). Cilvēki ar īpašām vajadzībām Cīravā mācās par pavāra palīgiem, kokapstrādes iekārtu operatoriem, bet neklātienē ikviens ar vidējo izglītību var iegūt lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa kvalifikāciju (Kandavā, Cīravā) un augkopības tehniķa kvalifikāciju (Saulainē).

Gan vidējā izglītība, gan profesija

Tehnikuma direktore D. Ševčuka stāsta: "Ir audzēkņi, kuru izvēli noteikuši vecāki, un tad mūsu uzdevums ir panākt motivāciju mācīties. Diemžēl katru gadu ir 5–10% atbirums, lielākais – pirmajā kursā. Tomēr lielākā daļa ir motivēti jaunieši ar mērķi sasniegt rezultātu. Un pamazām izgaist mīts, ka uz tehnikumiem nāk mācīties jaunieši, kas nevar "pavilkt" vidusskolu. Bieži ir gluži otrādi. Tehnikumos audzēkņiem jāapgūst ne tikai vidusskolas viela – un eksāmeni tiek kārtoti tieši tādi paši kā vidusskolās un ģimnāzijās –, bet jāiegūst arī profesija, kas ir pat grūtāk. Jā, pie mums nāk arī ar ļoti vājām zināšanām, redzam, ka cilvēks nespēj pienācīgi apgūt, piemēram, matemātiku vai latviešu valodu, bet viņam ir zelta rokas kā metinātājam, atslēdzniekam. Un tad mēs cīnāmies, lai šo jaunieti nepazaudētu. Un daļa no jauniešiem, redzot tehniku un tehnoloģijas, burtiski atplaukst, cīnās jau no pirmā kursa, lai būtu sekmīgi. Ja tomēr neizdodas, tad daļa jauniešu profesiju iegūst tālmācībā, kas ir vieglāk."

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
nedēļas abonements

Nedēļas abonements

Fokusā tas, kas tevi interesē! Vai tie ir konkrēti autori, tēmas vai sadaļas – izvēlies pats! 10 raksti pēc savas izvēles tikai 50 centi!

0.50 € / 10 raksti 1 nedēļā
Abonē