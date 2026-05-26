"Mēs esam vienīgā lauksaimniecības skola šajā Daugavas pusē, līdz ar to ar lauksaimniecību saistītās specialitātes ir pieprasītās un uz tām ir konkurss. Lauksaimniecības izglītībai mums ir laba bāze, labas tradīcijas," saka Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Ševčuka.
Kandavas Valsts arodskola dibināta 1937. gadā. Jau padomju laikā – 1945. gadā – tika izveidots Kandavas Lauksaimniecības tehnikums. 2015. gadā tehnikumam kā teritoriālās struktūrvienības pievienoja Saulaines un Cīravas profesionālās vidusskolas. Tehnikumā šobrīd mācās 704 audzēkņi (no tiem Kandavā – 412). Var apgūt šādas profesijas: mehanizācijas tehniķis (Kandavā, Saulainē, Cīravā), smago spēkratu mehāniķis (Kandavā), augkopības tehniķis (Kandavā, Saulainē), arī tieši ar lauksaimniecību nesaistītus arodus: automehāniķis (Kandavā), elektrotehniķis (Kandavā), mazumtirdzniecības komercdarbinieks (Kandavā), datorsistēmu tehniķis (Saulainē), pavārs (Kandavā, Saulainē, Cīravā), uzskaites grāmatvedis (Kandavā). Cilvēki ar īpašām vajadzībām Cīravā mācās par pavāra palīgiem, kokapstrādes iekārtu operatoriem, bet neklātienē ikviens ar vidējo izglītību var iegūt lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa kvalifikāciju (Kandavā, Cīravā) un augkopības tehniķa kvalifikāciju (Saulainē).
Gan vidējā izglītība, gan profesija
Tehnikuma direktore D. Ševčuka stāsta: "Ir audzēkņi, kuru izvēli noteikuši vecāki, un tad mūsu uzdevums ir panākt motivāciju mācīties. Diemžēl katru gadu ir 5–10% atbirums, lielākais – pirmajā kursā. Tomēr lielākā daļa ir motivēti jaunieši ar mērķi sasniegt rezultātu. Un pamazām izgaist mīts, ka uz tehnikumiem nāk mācīties jaunieši, kas nevar "pavilkt" vidusskolu. Bieži ir gluži otrādi. Tehnikumos audzēkņiem jāapgūst ne tikai vidusskolas viela – un eksāmeni tiek kārtoti tieši tādi paši kā vidusskolās un ģimnāzijās –, bet jāiegūst arī profesija, kas ir pat grūtāk. Jā, pie mums nāk arī ar ļoti vājām zināšanām, redzam, ka cilvēks nespēj pienācīgi apgūt, piemēram, matemātiku vai latviešu valodu, bet viņam ir zelta rokas kā metinātājam, atslēdzniekam. Un tad mēs cīnāmies, lai šo jaunieti nepazaudētu. Un daļa no jauniešiem, redzot tehniku un tehnoloģijas, burtiski atplaukst, cīnās jau no pirmā kursa, lai būtu sekmīgi. Ja tomēr neizdodas, tad daļa jauniešu profesiju iegūst tālmācībā, kas ir vieglāk."