Aizvadītajā piektdienā Valsts policija lūdza sabiedrības palīdzību, meklējot 45 gadus veco Annu Konotopu. Diemžēl šodien saņemta skumja ziņa.
"Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1980. gadā dzimušo Annu Konotopu, kura 28. augustā ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Stopiņu pagastā, Dzidriņas, Mežarāja ielā. Sieviete ar taksometru devās uz Carnikavas pludmali," skaidro policijas pārstāvji.
Pēc nedēļu ilgas meklēšanas likumsargi ziņo, ka Anna ir atrasta gājusi bojā.
"Pašreizējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu. Pateicamies iedzīvotājiem, kuri dalījās ar ziņu par sievietes meklēšanu!" norāda policija.
