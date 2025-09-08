Saulains džemperis viegli adāmā lāča ķepu rakstā.
Uzadītais L izmēra džemperis: 52 cm (platumā) x 68 cm (garumā).
Materiāli
- 420 g četrkārtīgas kokvilnas dzijas
- Apaļadāmadatas nr. 2–3,5
- Šujamadata (vīļu sašūšanai un diegu galu ievilkšanai)
Darba gaita
Pamatā ada ar nr. 3,5 adāmadatām. Priekša un mugura adīta atsevišķi bez sviķeļa, uzreiz sākot ar rakstu. Platumā lāča ķepu raksts atkārtots astoņas reizes plus sānu malu valdziņi. Garumā musturs ir atkārtots 14 reizes.
Ada taisnu gabalu, neveidojot kakla izgriezumu. Noada priekšu un muguru, valdziņus nenoraucot.
Kad noadīts vēlamais garums, visus vaļējos valdziņus uzliek uz apaļadāmadatām un ada pa apli sviķeli – 1 valdziņš labiski, 1 valdziņš kreiliski –, un ik pēc četrām rindiņām samazina adatu izmēru. Kopā ir 16 rindiņas, un tad norauc adījumu.
Piedurknes ada 12 rindas sviķeļa rakstā ar nr. 3, tad sāk musturu ar nr. 3,5 adāmadatām. Platumā musturu atkārto sešas reizes plus malu valdziņi. Garumā ir deviņi musturi.
Tad valdziņus norauc un visu sašuj.
