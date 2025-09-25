Maigu rozā toņu kokvilnas džemperis nelielu taisnstūru rakstā adīts bez vīlēm.
Materiāli
Ap 300 g kokvilnas diegu•Adāmadatas nr. 2,5
Darba gaita
Džemperis adīts no apakšas bez vīlēm. Uzmet nepieciešamo valdziņu skaitu apkārtmēram un savieno aplī. Ada kādus piecus cm 3x3 sviķeli. Tad ik pēc 3 valdziņiem piemet 1 valdziņu un sāk rakstu (skat. zīm.).
Tā ada nepieciešamo augstumu, līdz jāveido piedurknes.
Tālāk sadala valdziņus divās daļās – mugurpuse un priekšpuse.
Piedurknēm piemet klāt 20 valdziņus katrai un ada līdz vajadzīgajam augstumam. Norauc.
Priekšpusi ada līdzīgi, veidojot arī kakla izgriezumu.
Sašuj plecu vīles un apdarina kakla izgriezumu un piedurknes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem