No smalkiem kokvilnas diegiem tamborēta viegla, plāna vasaras jaciņa.
Materiāli
- Balts kokvilnas diegs
- Tamboradata nr. 1,5
Darba gaita
Jaciņas priekšpusi un mugurpusi veido no tamborētiem elementiem, kurus savieno kopā (skat. 1. zīm.).
Zīmējumā ir redzams pats elements un kā visus četrus elementus satamborē kopā.
Piedurknes tamborē pa apli (skat. 2. zīm.), kas noslēdzas atkal ar elementiem no 1. zīmējuma.
Jaciņas lejas daļa ir tamborēta pēc 3. zīmējuma.
Jakai ir pogu aizdare.
