Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā, kas noritēs no 2. līdz 7. septembrim, būs arī viena pirmizrāde – studijas “Mistrus Media” kopproducētajai lietuviešu režisores, “Sudraba dzērves” laureātes Giedres Beinorjūtes dokumentālajai filmai “Svētais un laicīgais Pievēnos”. Filma saņēmusi jau vairākas balvas Lietuvā, bet mūzikas autors ir latviešu komponists Vestards Šimkus, kurš 21. augustā svinēja dzimšanas dienu.

Filmas “Svētais un laicīgais Pievēnos” pamatā ir kādreiz Žemaitijā – savulaik kuršu, izzudušās baltu tautas, apdzīvotā Lietuvas rietumdaļā – izplatīta, šobrīd faktiski izzudusi Lieldienu vigīlijas tautas tradīcija – teatralizēts krusta sargāšanas uzvedums. Mūslaikos šo tradīciju piekopj un turpina vairs vienīgi Pievēnos. Arī nekur citur Eiropā tā vairs nav sastopama.

Pievēni ir Žemaitijas ciemats ar apmēram 200 iedzīvotājiem. Tā centrā – 1788. gadā būvētā katoļu baznīca, kas arī ir filmas darbības galvenā norises vieta. Ar smalku humoru un cieņu pret vietējo kopienu filmas veidotāji novēro ciemata ļaužu gatavošanos Lieldienu vigīlijai: vieni pārģērbjas senlaicīgās karavīru drēbēs un ar koka zobeniem sargā baznīcā uz paklāja nolikto krustu, citi spēlē ķekatniekus, kas krustu mēģina nozagt. Bet pirms tam tiek mazgāti un pie krāsns izkarināti ķekatnieku cimdi, berzta baznīcas grīda, saposts altāris, iespēlēti mūzikas instrumenti... Un, kad viss godam izdarīts un labi izdevies, beigās visi sasēžas pie gara galda, kurā pašu griezts rasols... Bet sākas viss ar apņēmīgāko zvanu citiem, tādu kā aptauju: vai tu šogad piedalīsies? Jo šis teatralizētais uzvedums notiek reizi gadā un dalībnieki katru reizi jāsapulcē no jauna. Daži atrunājas, bet galu galā atsaucīgo gana. Krusta sargāšanas teatralizētajā uzvedumā izpaužas gan vietējo ļaužu cieņa pret seno tradīciju, gan krietna deva humora.

