Šī recepte ir no "Veselības centrs 4" uztura speciālistes Gunas Rijkures krājuma.
Sastāvdaļas
- 3 vidēja lieluma bietes
- 200–300 g fetas siera (var izmantot mīksto kazas sieru)
- 100 g valriekstu
- 1–2 ēdamkarotes balzametiķa krēma
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- svaigi malti pipari
- zaļumi
Pagatavošana
Bietes noskalo, nogriež sakni un lapu pamatni. Kārto uz plāts, kura ieklāts cepampapīrs, un cep cepeškrāsnī 180 oC aptuveni stundu, tad bietes atdzesē un nomizo. Uz sausas pannas apgrauzdē valriekstus.
Bietes un sieru sagriež nelielos kubiņos. Kārto uz šķīvja, pārslaka ar balzametiķa krēmu, olīveļļu, pārber mazliet piparu un uzber valriekstus, sīki sagrieztus zaļumus.
Biešu cepšanas laiks atkarīgs no to lieluma.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem