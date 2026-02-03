Savulaik ar kataloga starpniecību iegādājos tolaik reklāmās izslavēto neptūniju jeb putekļu puķi. Smalki lapiņmatiņi, sakņu nav, zariņi sasprausti kaut kādā sausā substrātā, kas atgādina ķīmisku sāli.

Laistīt nevajagot, jo augs pārtiekot no gaisa piesārņojuma – putekļiem, tvaikiem, televizora un citu aparātu izplatītām enerģijām. Dažas dāmas dalījās pieredzē: iegādājušās mazu augu, bet gada laikā izaudzis un sakuplojis Man neptūnija ir vismaz desmit gadu, bet nav mainījusies. Visus noteikumus ievēroju, varbūt vienīgi piesārņojuma telpā nav pārāk daudz. Dīvainā kārtā uz neptūnijas nekad nav putekļu – dzīva tā vai nedzīva, bet tīra! Vai tas ir augs vai kārtējais muļķu ķērājs?  Jautā Laima Madonā.

Pirms daudziem gadiem ne viens vien sajūsminājās par sensacionālo telpaugu: izskatā līdzīgs asparāgam vai papardei ar smalkām lapiņām, bet nosaukums kā no zemūdens valstības – neptūnija. 

