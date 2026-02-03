Lai gan ziemas vidus, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
3.–4.02. Augļu dienas. Pārbauda, vai augļudārzā viss kārtībā, sētas veselas, koku stumbri piesegti. Pārbauda sēklu krājumus, vai tajos nav paviesojušies grauzēji un citi noliktavu kaitēkļi. Ja aizdomas par pēdējiem, ieteicams sēklas izsaldēt.
5.–8.02. Sakņu dienas. Sagatavo inventāru dēstu audzē-šanai. Sakārto traukus. Pārjauc un mitrina substrātu, sapilda dēstu audzēšanai paredzētajos traukos. Ja ļoti gribas kaut ko iesēt, tās varētu būt sakņu selerijas un ilggadīgie garšaugi.
9.02. Ziedu diena. Sēj vasaras puķes ar pagaru veģetācijas periodu. Sakopj ziedošos telpaugus, novāc nokaltušās lapas un vecos ziedus. Ja kādam augam pods kļuvis par mazu, pārstāda. Labas dienas kulinārijas eksperimentiem un degustācijām.
10.02. Lapu diena. Aplaista telpaugus, mitrina un mazgā to lapas. Ja kādam telp-augam pods acīm redzami kļuvis par mazu, pārstāda. Sēj ilggadī-gos garšaugus. Liek diedzēties sīpolus un sēklas zaļumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem