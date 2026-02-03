Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
3. februāris – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) uzliek veto visiem jauninājumiem un atzīst tikai vecas, labi pārbaudītas metodes. Ja verķis vēl aizvien darbojas, nav ko remontēt.
4. februāris – Iņ Zemes Gailis (Metāls) aiziet tur, nezin kur un veiksmīgi atrod to, nezin ko. Negaidīti atradumi, necerēti ieguvumi tieši tur, kur visma-zāk gaidīts.
5. februāris – Jan Metāla Suns (Zeme) darbojas kā barga valsts kontrole. Nepielūdzami norāda uz trūkumiem, piekukuļot viņu nevar, pārkāpumus noslēpt neizdodas.
6. februāris – Iņ Metāla Cūkai (Ūdens) prātā jauni projekti. Nekautrējies celt tos gaismā! Mazliet dulluma pieskaņas, ticība veiksmei un cerība – ja nu sanāk.
7. februāris – Jan Ūdens Žurkai (Ūdens) milzum daudz informācijas gan prātā, gan interneta resursos. Arī kāda privātā dzīve var tikt celta gaismā, iztirzāta pa visu pasauli.
8. februāris – ja būsi Iņ Ūdens Vērša (Zeme) draugs, viņš atrisinās jebkuras tavas problēmas, jo lieliski māk klusēt un paslēpt visus galus ūdenī. Vairāk darbu, mazāk tukšu runu.
9. februāris – Jan Koka Tīģeris (Koks) atbalsta jaunu projektu sākumu. Var vākt kopā izcilu komandu, iesaistīt labākos speciālistus. Maza spēkošanās, humora pilna jokošanās arī te piestāv un pat ir vēlama
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem