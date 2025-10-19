″Pēc brīža kopā ar draugu brauksim ar močiem uz Enguri,” stāsta Renārs Bents.
Viņš manu uzmanību piesaistīja ar interesanto apģērbu: biksēs ar ādas aizsargiem pret vēju, lietu, nobružātā džinsa vestē, kuras mugurpusei arī piešūts ādas aizsargs pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Pamanīju, ka žokejcepurei izveidots caurumiņš, lai to varētu pieāķēt. Uz krūtīm – piekariņš aizdedzes sveces formā.
“Manam stilam nav apzīmējuma, ģērbjos tā, lai būtu ērti un tīkami.” Ievēroju, ka pie viņa motocikla piekārta kafijas kanna, paliela metāla krūze.
“Esmu iecienījis garākus braucienus gar jūras krastu, cenšos baudīt dabu, ainavu, tāpēc braucu saprātīgā ātrumā, nejoņojot. Skaistākajās vietās mēdzu apstāties un ieturēt kafijas pauzi, tāpēc ņemu līdzi kafijas kannu, kā arī ēdamo. Dzīve ir skaista, ja to izbauda saprātīgi.”
Renārs atklāj, ka ir no Smiltenes puses, Rīgā veic savu mazo uzņēmējdarbību – no ādas materiāliem izgatavo visdažādākos modes, sadzīves priekšmetus, piemēram, jostas, ādas makus, pulksteņu siksniņas... Viņam esot arī savs veikaliņš internetā.
Uzzinu arī to, ka Renāra motocikls “Pannonia T 5” (tos ražoja Ungārijā laikā no 1965. līdz 1973. gadam) esot mantots no vectēva, mocis atjaunots un ir lieliskā kārtībā.
Kas vēl puisim sagādā sirdsprieku? “Fotografēšana, videomāksla un, protams, amatniecība.”
