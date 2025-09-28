Ir reizes, kad šķiet – visa ir par daudz un vairs nav ko teikt. Tā bija arī šoreiz, līdz ieraudzīju Katerinas Gordejevas trīsarpus stundu garo sarunu ar Allu Pugačovu.
Viņas balsi mani bērni pazina, nespējot izrunāt viņas uzvārdu. Tas bija dziļajos padomju laikos. Viņa nebija mana dziedātāja, tagad es viņu iepazīstu kā domājošu cilvēku ar plašu krievu dvēseli un atvērtu sirdi. Viņa dzīvo Jūrmalā, žurnāliste uzdod jautājumus no sevis, nevis no papīra, un prot klausīties tā, ka tas pārvēršas divu līdzvērtīgu personību sarunā.
Politiķi runā vismaz par daļēju debesu aizvēršanu virs Ukrainas. Vispirms būtu jāaizver maki pašiem ukraiņiem un tiem pasaulē, kuru makos saplūst asinsnauda. Tādu ir daudz visur pasaulē, arī Latvijā. Asinsnaudas straumi nevar apturēt ar runāšanu, ir jādara, lai cik tas būtu sāpīgi. Bet darīt nozīmē izkāpt no savas komforta zonas, pie kuras jau ir tā pierasts. Es diemžēl esmu maz rakstījusi par kādu sāpīgu jautājumu, kas mani nodarbina jau daudzus gadus. Jēdzienam "aizvērt debesis" ir vismaz divas nozīmes – tiešā un otra pārnestā, reizēm pat svarīgāka par sākumā minēto. Apzināti nemācīties kādu svešvalodu, kas taču ir durvis, nozīmē aizvērt debesis. Saprotams, ka iekarotāju valoda, kurā ir dotas pavēles laupīt, spīdzināt un nogalināt, ir naidīga un pat pretīga. Bet vēlāk tā izrādās vienīgais līdzeklis, kurā sarunāties ar iebrucējiem.
Nevienā tautā visi nav tikai ļauna darītāji, daudzi ir cietuši paši no saviem tautas brāļiem.
Latvijā dzīvo gan krietni krievi, gan tie, kurus joprojām sauc par "krievu vati".
Mana mamma, kura Latvijas pārkrievošanā jau pamatskolā cieta no pazemojošā uzraksta "viņa runā latviski", bija iemācījusies krievu valodu, kas viņai bieži ļoti noderēja. Daudziem izsūtītajiem latviešiem arī piespiedu kārtā vēlāk nācās apgūt krievu mēli vismaz sarunu valodas līmenī, mana mamma palīdzēja viņiem rakstīt lūgumrakstus uz Maskavu, brīvi runāja krieviski un dabūja darbu sādžas veikalā, tas mūs paglāba. Latvijā gadu desmitiem dzīvodami, daudzi krievi joprojām latviski neko negrib zināt un saprast. Viņiem Latvijas debesis ir pašu aiznaglotas, tāpat kā pēc neatkarības atgūšanas nu jau vesela latviešu paaudze nesaprot krieviski. Tā abām pusēm visās jomās ir liela tuvredzība. Un nevajag tēlot neesošu pašcieņu. No kā gan tai rasties? Tad rodas domas par atriebību. Uz žurnālistes jautājumu "Bet kā var atriebties?" – A. Pugačova atbild: "Vienkārši nekļūt tādiem pašiem kā viņi."
