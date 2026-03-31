Svētdienas rītā galvaspilsētas centrā, iepretim Ministru kabinetam un pareizticīgo katedrālei, avarēja "Rīgas satiksmes" autobuss. Tas apstājās tikai pēc tam, kad bija uztriecies sadalošajām barjerām un uzstūmis priekšā zemes valni, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
6. maršruta autobuss bija ceļā uz galapunktu Abrenes ielā, taču tur nenonāca — vadītājam braukšanas laikā pēkšņi pasliktinājās veselība, un viņš zaudēja kontroli pār transportlīdzekli. Autobuss ietriecās joslu nodalošajās margās. Negadījumā neviens pasažieris necieta, un tajā nebija iesaistīti citi transportlīdzekļi. Vadītājam notikuma vietā tika sniegta mediķu palīdzība.
Pēc incidenta brauktuve tika sakārtota, un autobuss avārijas vietu pameta saviem spēkiem. Nākamajā dienā par notikušo liecināja vien bojātā infrastruktūra.
Speciālisti norāda, ka situācija varēja beigties daudz smagāk, jo autobuss šķērsoja krustojumu pie zaļā, nevis sarkanā luksofora signāla. Videoreģistratora ieraksts apliecina, ka citi satiksmes dalībnieki reaģēja savlaicīgi, izvairoties no sadursmes. Policija sākusi administratīvo lietvedību.
Plašāk uzziniet 30. marta "Degpunktā" sižetā.
