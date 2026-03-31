Valmierā, Viestura laukuma apkārtnē, notikusi divu transportlīdzekļu sadursme krustojumā, kur tobrīd nedarbojās luksofors un mirgoja oranžā gaisma, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Negadījums fiksēts Valkas un Tērbatas ielas krustojumā. Vieglās automašīnas “KIA” vadītāja, braucot pa Valkas ielu, nepamanīja ceļazīmi “Dodiet ceļu” un neievēroja priekšrocību, kā rezultātā sadūrās ar kravas busu. Trieciena dēļ busiņš tika aizsviests vairākus metrus un apgāzās uz sāna, bet vieglais auto ar bojātu priekšdaļu palika krustojumā.
Valsts policijā norāda, ka ceļu satiksmes negadījumā cietušo nav un sākts administratīvā pārkāpuma process.
Pēc sadursmes notikuma vietā strādāja operatīvie dienesti — brauktuve tika sakārtota, bojātais busiņš novietots atpakaļ uz riteņiem, bet atlūzas novāktas. Lai gan krustojums ir labi pārredzams un aprīkots ar atbilstošām ceļazīmēm, iespējams, autovadītāja nebija pietiekami izvērtējusi situāciju brīdī, kad luksofors nedarbojās.
Speciālisti atgādina, ka šādos gadījumos satiksme jāorganizē, vadoties pēc ceļazīmēm, un jāievēro arī gājēju priekšroka.
Plašāk skatieties 30. marta "Degpunktā" sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu