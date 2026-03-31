Pagaidām nav zināms, kas par lidaparātu pirmdienas vakarā no Krievijas puses pietuvojās Latvijas gaisa telpai, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Viņš stāstīja, ka informācija par aizvadīto nakti patlaban vēl tiek apkopota un ir redzams, ka "arī Igaunijas pusē ir bijusi aktīva, intensīva kustība". Taču konkrētais lidaparāts, kas pietuvojās Latvijas gaisa telpai, nav identificēts, un informācija par to tiek izvērtēta.
Ministrs atkārtoja jau iepriekš pausto, ka nav vienkārši precīzi noteikt, kas par lidojošu objektu ir redzams radaros. Pēc zināmiem parametriem var noteikt līdzības un ar lielu iespējamību minēt, ka tas ir drons, taču tā izcelsmi pateikt nav iespējams. Līdz ar to atliek tikai pieņemt, ka lidaparāts varētu būt saistīts ar Krievijas sākto karu pret Ukrainu, un nevar izslēgt, ka tas varētu būt arī ukraiņu drons, kas palaists, cenšoties leģitīmi aizstāvēties pret Krievijas uzbrukumiem, bet tās visas pagaidām ir tikai spekulācijas, sacīja Sprūds.
Komentējot šūnu apraides iedarbināšanu, viņš atzina, ka tās acīmredzot ir bijušas sabiedrības gaidas, jo skaidrs, ka šobrīd vēl tiek meklēts līdzsvars, kādās situācijās šūnu apraides paziņojumus izsūtīt un kādās to nedarīt. Viņš atkārtoja, ka ne vienmēr sākotnējā informācija par apdraudējumu var būt precīza,
tikpat labi var gadīties, ka par dronu ir ticis uzskatīts, piemēram, lidojošu putnu bars
vai kas cits tikpat nekaitīgs.
Pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas—Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.
Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.
Vairāki Balvu novada iedzīvotāji aģentūrai LETA apliecināja, ka savos mobilajos tālruņos ir saņēmuši šūnu apraides ziņojumus gan par apdraudējumu, gan par tā beigšanos.
Kā novēroja aģentūra LETA, sākotnējā informācija ar aicinājumu Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotājiem, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112, bija atrodama arī mobilajā lietotnē "112 Latvija" un interneta mājaslapā "112.lv", taču vēlāk minētā mājaslapa uz laiku nedarbojās.
Pagājušajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Pēc tam publiskajā telpā raisījās diskusijas par nepieciešamību šādos gadījumos laicīgi izsūtīt iedzīvotājiem brīdinājumus, izmantojot šūnu apraides ziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēstīja, ka attiecīgs ziņojuma teksts par gaisa telpas apdraudējumu tam jau ir sagatavots.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu