Veicot teritorijas turpmāku novērošanu un pārraudzību, bērnu rotaļu laukumu Skanstes parkā var ekspluatēt — tā pēc veiktajiem analīžu rezultātiem ir atzinusi Veselības inspekcija. Veiktā augsnes piesārņojuma izpēte apliecina, ka piesārņojums nepārsniedz pieļaujamos piesārņojuma robežlielumus, kas varētu radīt ietekmi uz parka apmeklētāju veselību, tādēļ Rīgas pašvaldība aizvadītās nedēļas nogalē bērnu rotaļu laukumu ir atvērusi lietošanai, informē Rīgas dome.
Lai novērtētu vides kvalitāti un iespējamo risku bērnu veselībai, Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments organizēja detalizētu augsnes piesārņojuma izpēti bērnu rotaļlaukumu zonā. Izpēte veikta piecos urbumos, balstoties uz Veselības inspekcijas vēstuli, kurā tika norādīts uz nepieciešamību veikt papildu izpēti saistībā ar paaugstinātu svina saturu vienā no gruntsūdens monitoringa urbumiem.
Veiktie analīžu rezultāti liecina, ka nedz naftas produktu, nedz smago metālu koncentrācijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos kritiskos robežlielumus, kas varētu radīt ietekmi uz parka apmeklētāju veselību. Kā arī bērnu laukumu virskārta ir veidota no tīra uzbērta materiāla, kas ievērojami samazina tiešas saskares risku ar vēsturiski piesārņotu grunti.
Veiktos analīžu rezultātus Rīgas pašvaldība nosūtīja Veselības inspekcijai, kas sniedza atbildi, ka, izvērtējot iesniegto informāciju un analīžu rezultātus,
inspekcija neiebilst pret Skanstes parka bērnu rotaļu laukuma atvēršanu publiskai piekļuvei.
Papildus inspekcija aicina Rīgas pašvaldību ievērot SIA "AMECO vide" atzinumā sniegtās rekomendācijas attiecībā uz teritorijas turpmāku novērošanu un pārraudzību.
Pērn oktobrī pēc Valsts vides dienesta rekomendācijām — paralēli dienesta pārbaudei par Skanstes teritorijas revitalizācijas projekta 1. kārtas īstenošanu — uz laiku tika slēgts Skanstes parkā izbūvētais bērnu rotaļu laukums, lai veiktu papildu grunts un gruntsūdeņu analīzes un pārliecinātos, ka piesārņojums nav izplatījies plašākā teritorijā.
