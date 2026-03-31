Irānas kara ieilgšana būs ļoti izdevīga Krievijai un ļoti kaitīga Ukrainai, pirmdien intervijā amerikāņu tīmekļa izdevumam "Axios" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Krievijas ekonomika, kas ir atkarīga no naftas, saņem ievērojamu impulsu no naftas cenu kāpuma un ASV sankciju atvieglošanas, norādīja Ukrainas prezidents.
"Esmu pārliecināts, ka Krievija ir ieinteresēta ilgstošā karā [Tuvajos Austrumos]. Tas tai ir izdevīgi - ASV koncentrējas uz Tuvajiem Austrumiem un var samazināt militāro palīdzību Ukrainai," norādīja Zelenskis.
"Sankcijas tiek daļēji atceltas. Es saskatu tikai ieguvumus Krievijai no kara turpināšanas ar Irānu,"
pauda prezidents.
Vaicāts, vai viņš ir nobažījies, ka ieildzis karš Irānā varētu traucēt ieroču piegādēm Ukrainai, Zelenskis atbildēja: "Es ne tikai bažījos, es esmu pārliecināts, ka mēs saskarsimies ar šādiem izaicinājumiem. Pilnīgi noteikti."
Maiami, Floridā, nule notikušajām Ukrainas delegācijas sarunām ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru nav bijis nekādu rezultātu, atzina prezidents.
Kad būs noslēdzies ASV karš ar Irānu, Savienoto Valstu administrācija atjaunos spiedienu uz Ukrainu, lai panāktu teritoriālu piekāpšanos un izbeigtu karu ar Krieviju, pieļāva Zelenskis.
"Esmu pārliecināts, ka prezidents Tramps un viņa komanda vēlas izbeigt karu. Mani uztrauc tas, ka viņi redz tikai vienu veidu, kā to izdarīt," sacīja prezidents.
"Viņi neredz citu veidu, kā apturēt [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu, kā vien izvedot Ukrainas karaspēku no mūsu teritorijas," pauda Zelenskis.
"Bet kāpēc mums par to būtu jāmaksā? Mēs neesam agresori. Mani uztrauc tas, ka neviens īsti nenovērtē šāda lēmuma bīstamību mūsu drošībai," norādīja Ukrainas prezidents.
Pēc Trampa augusta tikšanās ar Putinu Aļaskā mediji ziņoja, ka Krievija esot ar mieru iesaldēt fronti Hersonas un Zaporižjas apgabalos, ja Ukraina atvelk savu karaspēku no Doneckas apgabala.
Doneckas apgabala daļā, ko Krievijai nav izdevies iekarot, atrodas nocietināti rajoni, un šīs teritorijas atdošana atvieglotu Krievijas iespējas turpināt uzbrukumu rietumu virzienā.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu