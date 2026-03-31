8. aprīlī plkst. 19.00 kluba "Depo" jaunajā mājvietā notiks ambientās indie-rock grupas "Pacific K" koncerts. Vakara centrā būs grupas jaunākā dziesma "Heat of the Moment", kas piedzīvos savu publisko pirmatskaņojumu. Koncerta īpašais viesis – dziedātāja ANNIKA.
Dziesma "Heat of the Moment" ir pirmais singls pēc grupas atzītā studijas albuma "Light Between Oceans" (2020).
"Dziesma ir stāsts par cilvēku emocijām brīžos, kad tās ir sakāpinātas. Par pateikto, ko vēlāk nākas nožēlot, par piedošanu, par aicinājumu vairāk just un ieklausīties citos," stāsta "Pacific K" līderis un dziesmu autors Kristaps Bedrītis.
"Dziesmas pamats tapa jau pirms dažiem gadiem. Sākumā tas bija pavisam akustiska solo versija, taču nesen to kopīgi sākām veidot ar grupu un nu jau tā beidzot nonāk pie klausītājiem."
Dziesmā dzirdama arī lieliska dziesmu autore, dziedātāja un laba draudzene Luna Keller (Vācija/Spānija). Dziesmai ir tapis arī mūzikas videoklips.
8. aprīlī klubā "Depo", Rīgā norisināsies ģitārmūzikas un stāstu piepildīts vakars, kurā grupa prezentēs savu jaunāko veikumu, dziesmu "Heat of the Moment", un kopīgi atzīmēs mūziķu gaidāmo uzstāšanos jaunās mūzikas festivālā "Tallinn Music Week". Vakars tiks atklāts ar īpašu pārsteigumu – pašmāju indie popa mūzikas jaunatklājēju, dziedātāju ANNIKU, kura plašākai sabiedrībai 2025. gadā uzplauka ar tādām dziesmām kā "Zeme griežas" un "Lately". Mūziķe uzstāsies ar solo programmu, solot intīmu un personīgu saikni ar klausītāju.
Biļetes pieejamas portālā Ticketshop.lv, kā arī tās būs iespējams iegādāties pasākuma norises vietā koncerta dienā.
"Pacific K"
"Pacific K" ir latviešu mūziķa un dziesmu autora Kristapa Bedrīša radošā sala, kas sevī apvieno ainavisku indie-folk, ambientu rokmūziku un personīgus stāstus. Iedvesmojoties no dabas un vienpatības, grupas mūzika tiek raksturota kā nepārtraukts robežtelpas meklējums, lūkojot pēc vietas starp gaismu un tumsu – starp mieru un haosu.
"Pacific K" ir koncertējuši un uzstājušies festivālos Latvijā un Baltijā, piedalījušies globālās koncertu sērijas Sofar Sounds pasākumos Rīgā, Viļņā, Porto, Lisabonā, Insbrukā, Lincā, Tallinā, Hāgā, Londonā un Berlīnē. Tāpat, Kristaps ir aizvadījis vairākus solo koncertus un turnejas Eiropā. Grupa ir iesildījusi arī vienus no saviem elkiem – britu grupu Fink.
